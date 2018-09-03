Вся Амурская область под дождем: прогноз погоды на 3 сентября
В Амурской области 3 сентября облачно, дождь. Дует восточный юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура днем в южных и центральных районах составит 18-23, на северо-западе (в Тындинском и Сковородинском районах) – 12-17 градусов.
В Благовещенске облачно, дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Уличные термометры покажут в течение дня около 20 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.
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