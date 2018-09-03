На Алтае открылся ресторан, в котором подают любимые блюда Гоголя: обзор прессы

Фото: Дарья Савенко/www.amur.kp.ru

О загадке покушения на Ленина; о том, как США готовили планы уничтожения СССР и КНР; и о том, зачем жители Барнаула подарили гармонь 90-летней бабуле, рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Для начала я полистал журнал «Родина», основной темой которого стало 100-летней давности покушение на Ленина. Я на прошлой неделе об этом уже говорил, но история оказалась столь загадочной, что на ней решили подзаработать очень многие СМИ. «Родина», к примеру, упомянув споры о том, действительно ли в вождя мирового пролетариата стреляла эсерка Фанни Каплан (а может, и не стреляла… А если не стреляла, то кто тогда это сделал?) – так вот «Родина» копнула глубже и задалась вопросом: на каком именно автомобиле Владимир Ильич Ленин приехал на завод Михельсона и на каком его увезли после покушения. Пишут, что сегодня достоверно узнать об этом нет возможности, поскольку не удалось найти путевых листов. И вот именно за этим исчезновением и кроется тайна покушения. Прочитал с интересом, но остался разочарованным: загадка-то не разгадана.

Полный абзац

Дальше, пожалуй, можно приступить к «Российской газете» – именно здесь рассказывается о том, что в начале 1960-х годов США готовили планы уничтожения СССР и КНР как ведущих индустриальных держав. При этом американские военные рассматривали возможность массового истребления граждан этих стран.

Американцы хотели вернуть СССР в «каменный век», нанеся мощный ядерный удар по его городам и объектам – в то время Советский Союз семимильными шагами завоевывал первенство практически по всем позициям, а потому и был неугоден Америке.

А какие планы у Америки в отношении России сейчас – узнаем тоже лет через 50-60, но судя по тому, что творится сейчас, хорошего для нас в тех планах немного.

Напишут же такое

Чтение газет продолжу «Комсомольской правдой», где нашел симпатичную заметку о том, как жители Барнаула подарили гармонь 90-летней бабуле, играющей на улице. Бабулька эта – не бомжиха какая, христарадничающая на паперти, а вполне нормальная, трудолюбивая гражданка – просто игрой на гармошке латает дыры в своем скудном бюджете: пенсии, несмотря на почтенный возраст и несущие оптимизм пенсионные реформы, не хватает. И вот меха старой гармошки прохудились, а кнопочки стали западать, и тогда сердобольные одногорожане скинулись на новый инструмент для бабушки. На радостях гармонистка исполнила чуть ли не весь свой репертуар, в котором есть и романс на стихи Пушкина «Я вас любил». Его бабушка исполнила на «бис».

Полный абзац

Пушкина назвали, назову и другого классика. Как сообщила «Панорама», на Алтае открыли ресторан, в котором подают любимые блюда Гоголя. Откуда о любимых блюдах писателя стало известно рестораторам – неведомо, но в меню значатся вареники, манты и пельмени с разнообразными начинками. Помимо этого, на стол подают деруны со сметаной, говядину бризоль, яблочный сбитень, буженину в меду, старорусскую рыбную похлебку, борщ со сметаной и, разумеется, гоголь-моголь. Говорят, Гоголь его особо жаловал. Выпить можно не только таежный чай, но также брусничную, калиновую настойки и хреновуху. Говорят, Гоголь и ее тоже жаловал.

А чтобы посетители не задавались вопросом, каким ветром гоголевскую тему занесло на Алтай, на втором этаже трактира расположили личный кабинет писателя, где на столе лежит рукопись второй части «Мертвых душ», над которой Николай Васильевич работал на Алтае.

На посошок

Глубоко задумавшись над тем, чем бы вас порадовать напоследок (как-то не хочется называть свадьбу дочери владельца аэропорта Домодедово Когана, на которой выступали Филипп Киркоров, Антонио Бандерас, Мэрайя Кэри, Элтон Джон, Игорь Николаев, Игорь Гуляев, Александр Серов, Стас Михайлов, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Анна Нетребко и многие другие, которым пришлось заплатить 4.5 миллиона долларов), пришел к выводу, что расскажу лучше о том, что в интернете появилось объявление о продаже бронированного автомобиля Cadillac Fleetwood Imperial, которым пользовался президент Боливии Виктор Пас Эстенссоро. Броня была столь крепка, что спасла жизнь владельцу во время покушения. Продает автомобиль россиянин. А где он его подцепил – узнаете в «Известиях». А у меня на этом все.