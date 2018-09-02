В Белогорске вбили первую сваю в основание будущего детского сада

Фото: правительство Амурской области

В Белогорске началось строительство нового детского сада. В воскресенье, 2 сентября, в микрорайоне Транспортный забили первую сваю. Садик на 170 мест должны построить к концу 2019 года.

Участниками события стали временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов, глава Белогорска Станислав Мелюков, представители подрядной организации и жители города.

«Уважаемые белогорцы, поздравляю вас с началом строительства нового детского сада, – обратился к собравшимся Василий Орлов. – В этом микрорайоне Белогорска существует дефицит мест в дошкольные учреждения. Новый сад на 170 мест решит ее. Он будет построен к концу 2019 года. Абсолютно уверен, что в декабре следующего года мы зайдем в новый объект и посмотрим, насколько хорошо он получился. Поздравляю вас с событием!» Глава Белогорска Станислав Мелюков поблагодарил руководителя региона за оказанное доверие и добавил, что город начинает строительство одного из трех садиков по федеральной программе первым в Амурской области. До начала работы сваебойной машины Василий Орлов и Станислав Мелюков на первой свае фундамента детского сада поставили памятную надпись «Начало строительства 2 сентября 2018 года – 31 декабря 2019 года».

В Белогорске уже более трех лет нет очереди на получение мест в детском саду для детей старше трех лет. При поддержке правительства Амурской области город смог решить эту проблему, проведя капительный ремонт и реконструкцию трех зданий, которые раньше использовались для других целей.

Потребность в строительстве нового дошкольного учреждения существует в микрорайоне с 2005 года. Два детских сада, расположенных здесь, не обеспечивают полную потребность жителей в местах в дошкольные учреждения. Строительство нового детского сада позволит не только обеспечить население микрорайона дополнительными 170 местами, но и трудоустроить не менее 60 человек, а также поднять уровень качества образования с использованием современных образовательных технологий, осуществлять дошкольную подготовку и физическое развитие детей.

Наряду с этим строительство позволит решить проблему переуплотненности в других детских садах. Новый детский сад будет отвечать всем современным нормам и требованиям. Садик построят за счет средств государственной программы «Развитие образования Амурской области» и местного бюджета. Ориентировочная стоимость объекта площадью 3,5 тысячи квадратных метров составит 204 миллиона рублей. Трехэтажное здание будет рассчитано на девять групп для детей раннего и младшего возраста. В детский сад будут принимать малышей от двух месяцев от роду, сообщает администрация Белогорска.

Специалисты отмечают, что новый детский сад включит в себя комплекс помещений и оборудования, определенными действующим законодательством. Наряду с помещениями, входящими в групповую ячейку с раздевальной, групповой, буфетной, а также спальней, туалетной, предусмотрены специализированные помещения. Это залы для физкультурных, гимнастических и музыкальных занятий, при которых предусмотрены костюмерная и инвентарные комнаты, кабинеты для дополнительного образования и психологической разгрузки, а также компьютерный класс, изостудия, сенсорная комната, два кабинета для логопедов и психологов. Есть медицинский блок, пищеблок, постирочная и служебно-бытовые помещения.