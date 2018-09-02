Подписание контракта на строительство второй очереди Восточного вновь отложено

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«Контракт будет подписан в ближайшее время на космодроме Восточный», – сказали в пресс-службе.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный будет подписан в конце августа, работы стартуют в начале сентября. До этого глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что контракт будет подписан в первых числах августа, после чего строительство начнется в первой декаде месяца.

В настоящее время на космодроме Восточный в Амурской области построен один стартовый стол под серию ракет «Союз-2».

Ранее сообщалось, что строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный должно завершиться до 31 декабря 2022 года. Сумма, в которую обойдутся работы, составит почти 39 миллиардов рублей.

Ранее СМИ даже сообщали о начале строительства, но в пресс-службе компании «Казань», подрядчика стройки, эту информацию опровергли.