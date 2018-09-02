В Благовещенске состоялся третий этап чемпионата города по автомногоборью

Фото: организаторы чемпионата по автомногоборью

В воскресенье, 2 сентября, в Благовещенске провели третий, заключительный этап чемпионата города по автомногоборью. В нем приняли участие 13 автомобилистов – это представители благовещенских автоклубов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», второй этап соревнований автомобилистов состоялся в Благовещенске 15 июля.

Соревнования водителей проводятся на автодроме ВОА под девизом «Мы за безопасность на дорогах–2018». Чтобы одержать победу, водители проходили зачетную трассу за максимально короткое время, на задев «фишек». Участникам чемпионата по автомногоборью пришлось покрутить руль на «змейке», продемонстрировать навыки парковки – заехать на стоянку, в бокс и пройти другие испытания, в числе которых небольшой экзамен на знание правил дорожного движения.

«Из новых заданий у нас было достаточно сложное упражнение, называется "Мальтийский крест." Это пять фишек, одна из которых установлена посередине квадрата, остальные по его углам. Водитель должен нарисовать "восьмерки" вокруг фишек, стараясь их не задеть. За каждую задетую – штраф: к времени, за которое участник выполнил упражнение, добавляют еще пять секунд», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» организатор чемпионата Виктория Тугарина.

Участники соревнований третьего этапа чемпионата выступали на Toyota Mark II, Toyota Caldina, Honda Inspire и отечественных ВАЗах в первом и втором классах. В третьем участвовали Toyota Harrier, Nissan Murano и полноприводная Toyota Caldina. Первое место заняла команда Автошколы ВОА, показавшая лучший результат – 5 минут 35,1 секунды. Второе место завоевали участники Toyota JDM club, на третьем оказалась «Бригада», четвертое место у команды «Боевая классика». Награждение победителей проведут через неделю, так как есть спорные моменты.