В Свободном рабочие нечаянно порвали водовод

Фото: администрация Свободного

В воскресенье, 2 сентября, центральная часть города Свободный осталась без воды. Подрядчики, работающие на сетях, по неосторожности повредили водовод.

Как информирует в экстренном сообщении администрация города, на месте происшествия работают первый замглавы Вячеслав Кондратов и замглавы по ЖКХ Владимир Дорошкевич.

На помощь прибыла аварийная бригада «Аква ДВ», ведутся работы по откачке воды, после чего приступят к поиску и ликвидации порыва, сообщает Gzt-sv.ru. Как следует из сообщения, прогнозы пока оптимистичные. Коммунальщики обещают оперативно ликвидировать аварию и вернуть людям воду.