В России может стать меньше пива

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Глава Роскачества Максим Протасов направил первому вице-премьеру Антону Силуанову письмо с просьбой обратить внимание на действующий ГОСТ, касающийся производства пива. По мнению Протасова, нынешний стандарт позволяет пивоварам обманывать покупателей и поставлять на рынок некачественную продукцию.

Главная претензия специалистов национальной системы мониторинга качества к производителям пива – неcоблюдение ГОСТа, который четко разделяет понятия «пиво» и «пивной напиток». Дело в том, что пивом по российскому законодательству можно называть только те напитки, при изготовлении которых использовалось не менее 80 % пивоваренного солода.

Весь остальной объем может быть покрыт несоложеным сырьем: зерном, его переработанными вариантами и сахаросодержащими продуктами, которых должно быть не более 2 %. Вся прочая продукция, которая производится по схожему принципу, но не соответствует этим критериям, должна маркироваться как «пивные напитки», сообщает РИА Новости.

Перед чемпионатом мира по футболу организация провела специальное исследование. Выяснилось, что из 40 наиболее популярных марок 5 не соответствуют ГОСТу. В Роскачестве предположили, что их производители сэкономили на ферментированном солоде, чем нарушили закон. Крупнейшие пивовары России раскритиковали исследование, отметив, что примененный метод в корне неверен. Специалисты замеряли массовую концентрацию азота, соединения которого содержатся в солоде, и если результат не соответствовал нормативам, напиток признавали некачественным.

Представители одной из крупнейших отечественных пивоваренных компаний указали, что такой метод оценки качества не используется ни в одной стране мира и попросту был выдуман в самом Роскачестве. А ведь именно этим показателем организация планирует дополнить существующий ГОСТ. «Отсутствие у Роскачества профессиональных знаний и опыта в области пивоварения приводит к серьезным ошибкам, которые усугубляются тем, что транслируются на массовую аудиторию», – заявили в Российском союзе пивоваров.

Нынешний тренд потребления алкогольных напитков в России говорит о том, что самый популярный среди них – отнюдь не водка, как принято считать за рубежом, а именно пиво. По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, в 2017 году среднестатистический гражданин России выпил 50 литров пива, 3,5 литра вина, 6,7 литра водки и ликеро-водочных изделий, около 0,75 литра коньяка и четверть литра виски, рома, джина или абсента.

Исходя из этого, в правительстве понимают, что ограничиваться данными Роскачества как единственным источником информации, невозможно. Поэтому Минпромторг проведет встречу с главными игроками пивного рынка и выяснит, какими именно должны быть поправки в ГОСТ, чтобы не навредить ни бизнесу, ни потребителям. И стоит ли их вообще вводить.