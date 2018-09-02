У амурского кота-экстрасенса появился последователь

Житель города Кемерово выставил на продажу кота за пять миллионов рублей. В объявлении, размещенном на популярной интернет-площадке, владелец сообщает, что кот видит привидения и духов, а опытные экстрасенсы могут общаться через него с потусторонним миром.

«Сразу определяет наличие в квартире, доме злых или добрых сил. С ним нужно заниматься, нужны хорошие руки», – пишет Владимир. Как сообщает Life.ru, питомца решили продать по причине того, что в квартире мало места и кот живет на даче. Паранормальные способности у него мужчина заметил, когда семья собиралась купить дом. Первым в жилище они решили пустить питомца, однако тот не пошел ни в одну из комнат.

«Там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», – приводит слова Владимира издание «Сибдепо».Собеседник издания также отметил, что стоимость в 5 миллионов рублей сделал для привлечения внимания, однако будет не против, если кто-то решит купить животное за такую цену.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году житель Амурской области продавал кота, обладающего, по словам владельца, экстрасенсорными способностями. «Мальчику 800 лет, и он обладает редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни», – нахваливал кота его владелец. Кроме того, животное, по словам хозяина, умеет проходить сквозь стены и превращаться в невидимку.

В итоге кота купила женщина-экстрасенс из другого региона. История получила общественный резонанс и стала предметом обсуждения в программе «Вечерний Ургант».