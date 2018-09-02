Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 2

У амурского кота-экстрасенса появился последователь

У амурского кота-экстрасенса появился последователь

Житель города Кемерово выставил на продажу кота за пять миллионов рублей. В объявлении, размещенном на популярной интернет-площадке, владелец сообщает, что кот видит привидения и духов, а опытные экстрасенсы могут общаться через него с потусторонним миром.

«Сразу определяет наличие в квартире, доме злых или добрых сил. С ним нужно заниматься, нужны хорошие руки», – пишет Владимир. Как сообщает Life.ru, питомца решили продать по причине того, что в квартире мало места и кот живет на даче. Паранормальные способности у него мужчина заметил, когда семья собиралась купить дом. Первым в жилище они решили пустить питомца, однако тот не пошел ни в одну из комнат.

«Там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом», – приводит слова Владимира издание «Сибдепо».Собеседник издания также отметил, что стоимость в 5 миллионов рублей сделал для привлечения внимания, однако будет не против, если кто-то решит купить животное за такую цену.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году житель Амурской области продавал кота, обладающего, по словам владельца, экстрасенсорными способностями. «Мальчику 800 лет, и он обладает редчайшим даром общения с потусторонним миром. Видит привидений, духов, астральных сущностей. Умеет с ними общаться, блокировать или усиливать их действие. Бесценный помощник на спиритических сеансах. Может определять и лечить все мыслимые и немыслимые болезни», – нахваливал кота его владелец. Кроме того, животное, по словам хозяина, умеет проходить сквозь стены и превращаться в невидимку.

В итоге кота купила женщина-экстрасенс из другого региона. История получила общественный резонанс и стала предметом обсуждения в программе «Вечерний Ургант».

Просмотров всего: 259

#животные #жизнь #торговля


Общество 1

Огородница из Зейского района вырастила гигантскую луковицу
Общество 22

От битого стекла к фонтану: лучшему двору Благовещенска подарили аудиосистему (фото)
Происшествия 62

В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора
Общество 2

В Тамбовский район привезли 70 племенных голштинов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Лох не мамонт

  • ay

    ay
    1 час назад

    Лицоладонь

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь