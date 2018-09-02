На «Мотоэволюции» в Благовещенске представили Harley-Davidson 1942 года выпуска (фото)

В Благовещенске состоялся фестиваль «Мотоэволюция». На площади возле Общественно-культурного центра выстроили больше сотни ретро- и современных мотоциклов. Для участников и зрителей на открытой сцене работала группа «Вегас».

Ежегодный фестиваль «Мотоэволюция» на этот раз собрал больше сотни участников – в основном из Благовещенска, а также Хабаровска, Биробиджана и Прогресса. Они представили 29 ретро и 82 современных мотоцикла. Столько необычных транспортных средств, собранных вместе, привлекали внимание зрителей. А приз зрительских симпатий достался представителю хабаровского клуба «Ночные волки», приехавшему в Благовещенск на ярко-красном Honda Gold Wind.

Наградой отметили и самый старый мотоцикл – это знаменитый Harley-Davidson 1942 года выпуска. Владелец дотошно восстановил его, используя только аутентичные детали и запчасти тех времен. Кроме «харлея», у его хозяина есть и другие мотоциклы, которые он пообещал представить на следующей «Мотоэволюции».

«Участников становится все больше, техника становится интереснее. Сейчас у нас ретротехники было больше 30 единиц, а в прошлом – около 15. Люди, увлеченные историей и техникой, развиваются, активизируются. Появился Иван Ермолаев, который за год сам собрал три мотоцикла, один из которых – легендарная советская "Ява", – говорит организатор мероприятия, президент Амурской областной общественной организации и старший офицер мотоклуба Black Bears Василий Семенов. – В этом году у нас двойной юбилей. Клубу Black Bears исполнилось 60 лет, а мотоклубу Bears MC – 25 лет. И сегодня группа "Вегаc" специально для нас исполнила песню Blach Bears».

После мероприятия байкеры отправятся в Тамбовку, чтобы возложить цветы и почтить память воинов, захороненных в братской могиле. Мотопробег посвящен окончанию Второй мировой войны.