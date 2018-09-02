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2сентября
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На «Мотоэволюции» в Благовещенске представили Harley-Davidson 1942 года выпуска (фото)

На «Мотоэволюции» в Благовещенске представили Harley-Davidson 1942 года выпуска (фото)

В Благовещенске состоялся фестиваль «Мотоэволюция». На площади возле Общественно-культурного центра выстроили больше сотни ретро- и современных мотоциклов. Для участников и зрителей на открытой сцене работала группа «Вегас».

Ежегодный фестиваль «Мотоэволюция» на этот раз собрал больше сотни участников – в основном из Благовещенска, а также Хабаровска, Биробиджана и Прогресса. Они представили 29 ретро и 82 современных мотоцикла. Столько необычных транспортных средств, собранных вместе, привлекали внимание зрителей. А приз зрительских симпатий достался представителю хабаровского клуба «Ночные волки», приехавшему в Благовещенск на ярко-красном Honda Gold Wind.

Наградой отметили и самый старый мотоцикл – это знаменитый Harley-Davidson 1942 года выпуска. Владелец дотошно восстановил его, используя только аутентичные детали и запчасти тех времен. Кроме «харлея», у его хозяина есть и другие мотоциклы, которые он пообещал представить на следующей «Мотоэволюции».

«Участников становится все больше, техника становится интереснее. Сейчас у нас ретротехники было больше 30 единиц, а в прошлом – около 15. Люди, увлеченные историей и техникой, развиваются, активизируются. Появился Иван Ермолаев, который за год сам собрал три мотоцикла, один из которых – легендарная советская "Ява", – говорит организатор мероприятия, президент Амурской областной общественной организации и старший офицер мотоклуба Black Bears Василий Семенов. – В этом году у нас двойной юбилей. Клубу Black Bears исполнилось 60 лет, а мотоклубу Bears MC – 25 лет. И сегодня группа "Вегаc" специально для нас исполнила песню Blach Bears».

После мероприятия байкеры отправятся в Тамбовку, чтобы возложить цветы и почтить память воинов, захороненных в братской могиле. Мотопробег посвящен окончанию Второй мировой войны.

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#история #память #транспорт

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Вот, сравните, фестиваль мотоциклов с историческими образцами, и фестиваль опущенных тачек и таких же хозяев. Разница очевидна

  • ямщик

    ямщик
    39 минут назад

    Смотри-ка, даже и с минометом. Мож, пригодится?

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    20 минут назад

    Я там сегодня был. Все было очень классно. Не понимаю организаторов. На такие мероприятия надо за месяц афиши по всем заборам клеить. Проезжал мимо и случайно заметил. А то только одни трепачи депутаты на всех столбах. Мне почти полста, мне было очень интересно.

  • не люблю

    не люблю
    17 минут назад

    уродов которые красуются на фестевале, а потом носятся по ночному городу , надо отстреливать , к сожалению, большенство- уроды

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