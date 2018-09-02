В Благовещенске на дорогу упало старое дерево (фото)

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе перекрестка Артиллерийской и Амурской на проезжую часть упало дерево. При падении ствола никто не пострадал. В связи с происшествием движение транспорта затруднено.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска, дерево упало без какого-либо вмешательства извне. Скорее всего, ствол был настолько старый, что уже не мог стоять вертикально.

Как сообщили в ЕДДС, сообщение уже передано городским службам, которые в ближайшее время распилят упавший ствол и уберут его с проезжей части.