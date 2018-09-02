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2сентября
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сегодня, 15:53 5

В Благовещенске на дорогу упало старое дерево (фото)

В Благовещенске на дорогу упало старое дерево (фото)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в районе перекрестка Артиллерийской и Амурской на проезжую часть упало дерево. При падении ствола никто не пострадал. В связи с происшествием движение транспорта затруднено.

Как рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Единой дежурно-диспетчерской службе Благовещенска, дерево упало без какого-либо вмешательства извне. Скорее всего, ствол был настолько старый, что уже не мог стоять вертикально.

Как сообщили в ЕДДС, сообщение уже передано городским службам, которые в ближайшее время распилят упавший ствол и уберут его с проезжей части.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Ваня Сокол

    Ваня Сокол
    2 часа назад

    Это не дерево, а сухой обрубыш, которые никто не убирает.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Довели, городские эффективные ставленники своим управлением, деревья до состояния обрубыша, тем самым привели к данным последствиям.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Довёл проклятый путин!! И да, на первой фотке в кадр попал быдло-бар для быдла

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Огурец много по барам ходил?

  • OT

    OT
    10 минут назад

    Свалилось же дерево само. Никто не валил. А ведь это тоже целая система с корнями

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