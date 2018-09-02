Мастер-энкаустик из Хабаровска учит благовещенцев рисовать расплавленным воском

В Благовещенск из Хабаровска приехала мастер-энкаустик Светлана Тиканова. В Доме ремесел она проводит мастер-классы для всех, кто хочет познакомиться с этим непростым, но интересным видом творчества.

«Энкаустика – это работа с расплавленным воском, огнем, горелками, феном. Эта техника яркая, живописная, она позволяет применять натуральные материалы – сухоцветы, древесину», – говорит Светлана.

Рисование с помощью горячего воска понравится тем, кто любит работать быстро. Ведь у энкаустика нет времени примериваться – пока он несет кисть с расплавленным воском к холсту, материал стынет, и эффект будет не тот, что задуман. Участники мастер-класса в Доме ремесел выбрали для себя разные сюжеты: работали над абстракцией, пейзажем, кто-то рисовал космос.

Тем временем мастер из Хабаровска рассказала, как она начала заниматься этим видом искусства. «На Фейсбуке увидела видео, как человек создавал художественную работу газовой горелкой. Посмотрела, понравилось, но тогда я не увлеклась. А через несколько лет снова увидела видео. К тому моменту я уже активно занималась рисунком – по профессии я художник-инкрустатор, резчик по дереву. Видимо, на тот момент это был знак – посмотрела видео, начала разбираться. Информация в Сети есть, кто хочет, тот найдет», – уверена Светлана.

Пробуя различные материалы, она подобрала нужную пропорцию натурального пчелиного воска и смолы. Теперь хабаровчанка делится с желающими секретами мастерства.

«Научиться может каждый. Любую привычку можно выработать в течение 21 дня. Можно любым днем увлечься, и, потратив на него время, каждый человек может освоиться и стать специалистом. Самое сложное – перестать бояться», – говорит мастерица.

Для тех, кто хочет научиться рисовать горячим воском, Светлана дает совет: «Нужно понять материал, который диктует характер поведения с ним. Нужно научиться быстро, четко и планомерно работать. Если кто-то привык работать медленно, то это ему вряд ли подойдет».