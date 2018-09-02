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В столице Приамурья зажгут свечи в память о трагедии в школе Беслана

В столице Приамурья зажгут свечи в память о трагедии в школе Беслана

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Благовещенске почтят память жертв трагедии Беслана. В 19 часов в сквере воинов-интернационалистов начнется городская акция «Помни Беслан».

Всех приглашают присоединиться к акции, почтить минутой молчания и зажечь свечи в память о жертвах, погибших во время страшной трагедии.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки к школе № 1 города Беслана подъехал грузовик, из которого выбежали вооруженные люди. Открыв стрельбу, они загнали людей – в основном женщин и детей – в здание школы. Количество заложников составило 1 116 человек. Стрельба и взрывы продолжались до 3 сентября. Жертвами террористов стали 335 человек, 186 из которых – дети.

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#память


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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Бахни из реактивного огнемёта по полной детишками школе, всё равно на террористов всё спишут, ага

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