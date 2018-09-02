В Благовещенске назвали имена лауреатов областной премии литературы и искусства

Фото: правительство Амурской области

В воскресенье, 2 сентября, в Благовещенске состоялась церемония вручения наград лауреатам премии в области литературы и искусства Амурской области. Победителей поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Приамурья Василий Орлов и назвал их гордостью области.

В текущем году на премию в области литературы и искусства были номинированы восемь человек. Специальная комиссия выбрала трех победителей. В области литературы лауреатом стал Владимир Куприенко, написавший книгу «Мой друг Иисус». В области профессионального искусства – Анатолий Хопатько, автор концертной программы сводного международного оркестра «Благовещенск – Хэйхэ». В области самодеятельного искусства премии удостоена Елена Федина, создатель хореографической композиции «Дети мира».

Премия в области литературы и искусства была учреждена в 1994 году. За это время лауреатами стали 97 человек. Победители награждаются суммой в размере 100 тысяч рублей, сообщает правительство Амурской области.

«В Амурской области очень много талантливых людей. За 23-летнюю историю премии ее получили 97 человек. Уважаемые лауреаты и номинанты! Знайте, что такие талантливые, целеустремленные люди, как вы, – гордость нашей области. Я благодарю вас за то, что вы своим талантом прославляете Амурскую область. Пусть эта премия станет хорошим стимулом для дальнейшего творческого роста. Желаю, чтобы ваша творческая муза вас никогда не покидала», – сказал врио губернатора области Василий Орлов.

Вручение премии прошло в Центре эстетического воспитания имени Белоглазова в рамках праздничного концерта, посвященного 73-ей годовщине окончания Второй мировой войны. Выступили знаменитый ансамбль «Ровесники» и сводный международный оркестр «Благовещенск – Хэйхэ».

Сегодня с 18:00 до 19:30 российские и китайские музыканты выступят на набережной реки Амур возле ротонды. Они представят слушателям программу «Музыка Победы».