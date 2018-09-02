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2сентября
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Благовещенцы, летевшие из Таиланда, несколько часов просидели в самолете после приземления

Благовещенцы, летевшие из Таиланда, несколько часов просидели в самолете после приземления
Фото: aviado.ru

Из-за тумана в Благовещенске пассажирский самолет из Таиланда ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Когда международный рейс вернулся в Благовещенск, трап подали спустя несколько часов. Пассажиры с детьми были вынуждены сидеть в самолете. Многие опоздали на школьные линейки.

«Мы должны были сесть в Благовещенске 1 сентября в 6 утра. Из-за плохой видимости капитан воздушного судна принял решение сесть в Хабаровске. Там мы просидели два часа, нас отказались растаможить. Когда прилетели в Благовещенск, произошла накладка рейсов – улетал самолет во Вьетнам. К нашему самолету не подвозили трап – пограничные службы не разрешали открывать дверь. В общей сложности мы провели в самолете 12 часов. Было около 200 пассажиров, почти половина, в том числе и мы, с детьми», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница Благовещенска Екатерина.

Вместе с мужем и тремя детьми, младшему из которых два года, они спустились на землю уже в первом часу дня. «Опоздали на школьную линейку. Нас в аэропорту дедушка ждал, уже с букетом – чтобы сразу поехать в школу», – добавила женщина.

По словам Екатерины, во время ожидания в салоне пассажирам не дали даже воды. «Звонили в справочную службу – говорят: "Скоро выпустят, ждите". Никто перед нами не извинился, кроме пилота. Когда нас наконец выпустили, мы были вынуждены ждать багаж. А ведь можно было организовать багаж перед тем, как люди вышли из самолета. Организация – минус нашего аэропорта», – говорит благовещенка.

«В хабаровском аэропорту пассажиры, не покидая борта самолета, пограничные и другие виды контроля не проходили. После дозаправки воздушного судна борт с пассажирами был направлен по маршруту начального следования в Благовещенск. После прибытия воздушного судна в Благовещенский аэропорт, для исключения задержек рейсов по расписанию, обслуживание международного рейса авиакомпании "Роял Флайт" и прохождение всех видов пограничного контроля было выполнено после обслуживания пассажиров авиакомпании "Северный ветер"», – такой комментарий ситуации опубликован на сайте Благовещенского аэропорта.

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#происшествия #транспорт


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Задержанный авиарейс Благовещенск – Якутск вылетит 2 сентября
Комментарии
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  • Витком

    Витком
    5 часов назад

    Наш аэропорт в плане международных рейсов- позоруха несусветная,все об этом знают и ничего не делается, берут пример с таможни что ли

  • ay

    ay
    5 часов назад

    На тот свет спешили? Заодно в следуюший раз умнее будут и не купят тур из котрого привозят 1 сентября. С корабля на бал - всегда может НЕ получиться. Даже если ехать поездом.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Я классе в третьем тоже на линейку не прибыл - из Владика прилететь не успел. Слёзы не лил по этому поводу.

  • Kitten

    Kitten
    5 часов назад

    Еще одна нервотрепенная баба. Извиниться видите перед ней нужно было, может всему бортперсоналу в ноги упасьть?! Кто самолетами летает в период август-сентябрь понимают, что утром туман, практически ежедневно самолеты в Хабаровск улетают.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    4 часа назад

    Рассея! Человек в отдельности гавно и никто! Омерзительно что все это от "своих"

  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    ага,когда то таксовал -ездил в аэропорт.Так вот в августе ни один самолет рано утром не садиля -даже если тумана в городе нет -он есть всегда в Игнатьево

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    нужен специальный терминал на такие случаи, кресла, кафе, туалеты, комнаты матери и ребенка. Сколько можно людей за скот держать?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    alex 3нужен специальный терминал на такие случаи, кресла, кафе, туалеты, комнаты матери и ребенка. Сколько можно людей за скот держать?


    Вертекс не твой брат? У вас обоих хорошо получается: дайте больше, богатые воры... доколе...)))))

  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    3 часа назад

    акой маразм!Хотя бы извинились перед людьми.Печально всё это.

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    думаю,такой терминал им нецелесообразен с точки зрения финансов. Хотя на втором эта же аэропорта есть макет будущего аэропорта- каким его представляют -и там все ок. Но это наверное всего лишь мечты

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    виталя1979ага,когда то таксовал -ездил в аэропорт.Так вот в августе ни один самолет рано утром не садиля -даже если тумана в городе нет -он есть всегда в Игнатьево


    Ну в середине августа в этом году рейс из Якутска благополучно приземлился в 6.30 утра.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    KittenЕще одна нервотрепенная баба. Извиниться видите перед ней нужно было, может всему бортперсоналу в ноги упасьть?! Кто самолетами летает в период август-сентябрь понимают, что утром туман, практически ежедневно самолеты в Хабаровск улетают.


    Вы в адеквате? Если всё так, как говорит женщина - то это скотство(я про то, что не выпускали несколько часов). Воду просто обязаны были предоставить потому как, по правилам, жидкости запрещено проносить на борт и воды у людей не было. Это раз. А второе, вы попробуйте несколько часов с маленьким ребенком провести в замкнутом пространстве, где нет никаких развлечений, посмотрю я на вас. Короче, помойка - она и есть помойка.

  • Kitten

    Kitten
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx
    KittenЕще одна нервотрепенная баба. Извиниться видите перед ней нужно было, может всему бортперсоналу в ноги упасьть?! Кто самолетами летает в период август-сентябрь понимают, что утром туман, практически ежедневно самолеты в Хабаровск улетают.


    Вы в адеквате? Если всё так, как говорит женщина - то это скотство(я про то, что не выпускали несколько часов). Воду просто обязаны были предоставить потому как, по правилам, жидкости запрещено проносить на борт и воды у людей не было. Это раз. А второе, вы попробуйте несколько часов с маленьким ребенком провести в замкнутом пространстве, где нет никаких развлечений, посмотрю я на вас. Короче, помойка - она и есть помойка.


    Не, не в адеквате. Видела я таких мамаш, которые из мухи слона раздуют. Вы видимо из той же серии...вездесущий адекват.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    По первому пункту пассажирка явно капризничает. Кто б её "растамаживал" в Хабаровске, если это не конечный пункт полёта, а самолёт залетел туды переждать туман и дозаправиться? По второму пункту просто не свезло, опять. Её рейс прибыл под другой улетающий в заграницу рейс, и в то, что трапов не хватило я поверю с трудом, а в то, что пограничники не хотели смешивания двух разных групп туристов, вот в это я поверю охотно.. Ну, и, видать, работая на выпуск улетающих на моря, оне физически не могли работать на приём прилетевших.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    При чём тут аэропорт, если булки промяла именно таможня? Терминал для "хранения" пассажиров всего один, туда никогда не запускают людей с других международных рейсов, если там уже кто-то оформляется.

    Самолёт из-за тумана улетел в Хабаровск, временное окно для оформления рейса вышло. Пока не оформили улетающий рейс, прилетевший рейс не растаможили.

    Откуда возьмётся дополнительная вода на борту, если её там нет? Самолёт без присутствия таможенника не открывается, так что пассажирам пришлось торчать внутри - и это не прихоть аэропортовых служб, поверьте.

    Советую всегда брать с собой что-нибудь в запас перекусить и глотнуть, и не надо надеяться, что это будет организовано за вас.

  • пион

    пион
    53 минуты назад

    Как любят у нас ныть и жаловаться. Пожили бы лет ...дцать назад. Ни о каких Таиландах и Вьетнамах не слышали и не мечтали. Всему рады были. А щас... все не так!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    34 минуты назад

    Их проблемы. "Унасжедети!!" - а кого это должно волновать, если вы покупаете билеты на самые дешёвые рейсы? Каткйтесь сами, покупайте нормальные билеты - вас будут облизывать. Экономить решили - сидите, как животные в загоне, вы сами это выбрали. И не жалуйтесь в интернеты, ведёте себя как быдло

  • maksis28

    maksis28
    25 минут назад

    Что Вы спорите, господа! Главное что бы в Сирии все хорошо былою

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 минут назад

    Kitten
    MbIcли вcлyx
    KittenЕще одна нервотрепенная баба. Извиниться видите перед ней нужно было, может всему бортперсоналу в ноги упасьть?! Кто самолетами летает в период август-сентябрь понимают, что утром туман, практически ежедневно самолеты в Хабаровск улетают.


    Вы в адеквате? Если всё так, как говорит женщина - то это скотство(я про то, что не выпускали несколько часов). Воду просто обязаны были предоставить потому как, по правилам, жидкости запрещено проносить на борт и воды у людей не было. Это раз. А второе, вы попробуйте несколько часов с маленьким ребенком провести в замкнутом пространстве, где нет никаких развлечений, посмотрю я на вас. Короче, помойка - она и есть помойка.


    Не, не в адеквате. Видела я таких мамаш, которые из мухи слона раздуют. Вы видимо из той же серии...вездесущий адекват.


    Из мухи слона? Вы таким способом всегда бардак оправдываете?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 минут назад

    КукумберИх проблемы. "Унасжедети!!" - а кого это должно волновать, если вы покупаете билеты на самые дешёвые рейсы? Каткйтесь сами, покупайте нормальные билеты - вас будут облизывать. Экономить решили - сидите, как животные в загоне, вы сами это выбрали. И не жалуйтесь в интернеты, ведёте себя как быдло


    Что значит нормальные билеты? На личный самолет что-ли?

  • vertex

    vertex
    7 минут назад

    "Собаки Шувалова, узнав о яхте Сечина, отказываются летать на частном самолете".

  • Витком

    Витком
    1 минута назад

    кукумбер-ты дебил ?

  • Витком

    Витком
    13 секунд назад

    чартерный рейс, или предлагаешь через Гуанчжоу летать

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