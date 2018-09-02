Благовещенцы, летевшие из Таиланда, несколько часов просидели в самолете после приземления

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Из-за тумана в Благовещенске пассажирский самолет из Таиланда ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Когда международный рейс вернулся в Благовещенск, трап подали спустя несколько часов. Пассажиры с детьми были вынуждены сидеть в самолете. Многие опоздали на школьные линейки.

«Мы должны были сесть в Благовещенске 1 сентября в 6 утра. Из-за плохой видимости капитан воздушного судна принял решение сесть в Хабаровске. Там мы просидели два часа, нас отказались растаможить. Когда прилетели в Благовещенск, произошла накладка рейсов – улетал самолет во Вьетнам. К нашему самолету не подвозили трап – пограничные службы не разрешали открывать дверь. В общей сложности мы провели в самолете 12 часов. Было около 200 пассажиров, почти половина, в том числе и мы, с детьми», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница Благовещенска Екатерина.

Вместе с мужем и тремя детьми, младшему из которых два года, они спустились на землю уже в первом часу дня. «Опоздали на школьную линейку. Нас в аэропорту дедушка ждал, уже с букетом – чтобы сразу поехать в школу», – добавила женщина.

По словам Екатерины, во время ожидания в салоне пассажирам не дали даже воды. «Звонили в справочную службу – говорят: "Скоро выпустят, ждите". Никто перед нами не извинился, кроме пилота. Когда нас наконец выпустили, мы были вынуждены ждать багаж. А ведь можно было организовать багаж перед тем, как люди вышли из самолета. Организация – минус нашего аэропорта», – говорит благовещенка.

«В хабаровском аэропорту пассажиры, не покидая борта самолета, пограничные и другие виды контроля не проходили. После дозаправки воздушного судна борт с пассажирами был направлен по маршруту начального следования в Благовещенск. После прибытия воздушного судна в Благовещенский аэропорт, для исключения задержек рейсов по расписанию, обслуживание международного рейса авиакомпании "Роял Флайт" и прохождение всех видов пограничного контроля было выполнено после обслуживания пассажиров авиакомпании "Северный ветер"», – такой комментарий ситуации опубликован на сайте Благовещенского аэропорта.