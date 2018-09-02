В Новобурейском пожарные спасли мужчину

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В поселке Новобурейский мужчина пострадал при пожаре. Вечером в субботу, 1 сентября, на частном подворье загорелась баня. Во время тушения пожарные спасли 57-летнего мужчину.

Мужчина получил ожоги. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу Новобурейского. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

Всего за минувшие сутки амурские пожарные выезжали на помощь 12 раз. Утром 1 сентября в селе Раздольное Тамбовского района на частном подворье огнеборцы тушили баню. Открытое горение ликвидировали за две минуты. Пламя успело повредить потолок и кровлю постройки. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

31 августа в селе Белоногово Серышевского района на частном подворье загорелось сено. Прибывшие на место пожара огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание, но огонь успел уничтожить 48 рулонов.

«Главное управление МЧС России по Амурской области обращается с убедительной просьбой ко всем жителям – во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения», – говорят в региональном управлении МЧС России.