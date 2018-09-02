Огородница из Зейского района вырастила гигантскую луковицу

Фото: www.zvportal.ru

Жительница села Заречная Слобода Зейского района Людмила Крит вырастила на своем огороде лук-гигант. Масса луковицы – 580 граммов.

«Из одной такой головки выйдет столько лукового супа, что, пожалуй, всю улицу хватит накормить», – пишет районная газета «Зейский вестник». Издание до октября принимает от читателей фото и описания рекордного урожая. Эта акция называется «Покажи свой урожай».

В июле в редакцию прислали фото рекордной редиски, выращенной в Зее восьмилетней Вероникой Григорьевой.