Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:33 0

Огородница из Зейского района вырастила гигантскую луковицу

Огородница из Зейского района вырастила гигантскую луковицу
Фото: www.zvportal.ru

Жительница села Заречная Слобода Зейского района Людмила Крит вырастила на своем огороде лук-гигант. Масса луковицы – 580 граммов.

«Из одной такой головки выйдет столько лукового супа, что, пожалуй, всю улицу хватит накормить», – пишет районная газета «Зейский вестник». Издание до октября принимает от читателей фото и описания рекордного урожая. Эта акция называется «Покажи свой урожай».

В июле в редакцию прислали фото рекордной редиски, выращенной в Зее восьмилетней Вероникой Григорьевой.

Просмотров всего: 89

#жизнь #Зея #сельское хозяйство


Общество 9

От битого стекла к фонтану: лучшему двору Благовещенска подарили аудиосистему (фото)
Власть 5

Документы по реконструкции аэропорта Зеи направят в Генпрокуратуру РФ
Общество 5

Областные власти уверяют, что зейским стоматологам зарплату не снизят

Происшествия 60

В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь