Благовещенский Дом ремесел празднует четырехлетие со дня открытия (фото)

Благовещенский Дом ремесел начал праздновать свое четырехлетие. В честь этого 1 сентября был дан старт особой творческой неделе, которая пройдет под девизом «Создавай.blag». Первой открыли выставку, которая объединила работы-примеры арт-терапии, «пробы пера» признанных мастеров в необычных техниках и народные костюмы.

Экспозицию можно увидеть до 23 сентября. Посетить ее, а также мастер-классы на площадке Дома ремесел можно бесплатно с 1 по 7 сентября.

Выздоровление идет быстрее, если человек испытывает радость и настроен на лучшее. Есть такое направление – арт-терапия. Этот нетрадиционный метод в Благовещенске используют в организации «Навстречу жизни», которая объединила людей в борьбе с тяжелыми болезнями. Эти люди создают такие работы, что порой даже настоящие мастера диву даются. Лучшие творения, изготовленные в течение года, многие из которых ранее не выставлялись, представили в Доме ремесел в рамках первого дня выставки «Создавай.blag».

Также свои работы представили члены Союза художников России и Творческого союза художников, мастера декоративно-прикладного искусства Благовещенска. В Доме ремесел более 250 мастеров. Некоторые попробовали поработать в нетрадиционной для себя технике. Народный мастер Ирина Серебряная представила вологодских куколок в народных костюмах, а также текстильных лошадок и коровок.

У входа в Дом ремесел работала тематическая фотовыставка «Народные промыслы» из фондов Амурского краеведческого музея, на которой можно было рассмотреть детали труда и быта мастеров вековой давности.

Мастера представили картины, керамику, украшения, вышивку, изделия из бисера, скульптуру и резьбу. Всю именинную неделю организаторы разделили на отдельные проекты, у каждого из которых есть свой девиз и «работа дня»: первый – «Создавай.АРТ», второй – «Создавай.историю», третий – «Создавай.традицию», четвертый – «Создавай.чудо», пятый – «Создавай.праздник», шестой – «Создавай.будущее», седьмой – «Создавай.сувенир».

В день «Создавай.чудо» акцент сделают на керамических работах с петроглифами мастера Сергея Клещева. В день «Создавай.будущее» развернется лаборатория современных технологий – здесь презентуют работы студии трехмерной графики Амурского государственного университета.

Прочитать подробнее о праздновании четырехлетия Дома ремесел можно на Амур.инфо в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».