Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:09 0

Благовещенский Дом ремесел празднует четырехлетие со дня открытия (фото)

Благовещенский Дом ремесел празднует четырехлетие со дня открытия (фото)

Благовещенский Дом ремесел начал праздновать свое четырехлетие. В честь этого 1 сентября был дан старт особой творческой неделе, которая пройдет под девизом «Создавай.blag». Первой открыли выставку, которая объединила работы-примеры арт-терапии, «пробы пера» признанных мастеров в необычных техниках и народные костюмы.

Экспозицию можно увидеть до 23 сентября. Посетить ее, а также мастер-классы на площадке Дома ремесел можно бесплатно с 1 по 7 сентября.

Выздоровление идет быстрее, если человек испытывает радость и настроен на лучшее. Есть такое направление – арт-терапия. Этот нетрадиционный метод в Благовещенске используют в организации «Навстречу жизни», которая объединила людей в борьбе с тяжелыми болезнями. Эти люди создают такие работы, что порой даже настоящие мастера диву даются. Лучшие творения, изготовленные в течение года, многие из которых ранее не выставлялись, представили в Доме ремесел в рамках первого дня выставки «Создавай.blag».

Также свои работы представили члены Союза художников России и Творческого союза художников, мастера декоративно-прикладного искусства Благовещенска. В Доме ремесел более 250 мастеров. Некоторые попробовали поработать в нетрадиционной для себя технике. Народный мастер Ирина Серебряная представила вологодских куколок в народных костюмах, а также текстильных лошадок и коровок.

У входа в Дом ремесел работала тематическая фотовыставка «Народные промыслы» из фондов Амурского краеведческого музея, на которой можно было рассмотреть детали труда и быта мастеров вековой давности.

Мастера представили картины, керамику, украшения, вышивку, изделия из бисера, скульптуру и резьбу. Всю именинную неделю организаторы разделили на отдельные проекты, у каждого из которых есть свой девиз и «работа дня»: первый – «Создавай.АРТ», второй – «Создавай.историю», третий – «Создавай.традицию», четвертый – «Создавай.чудо», пятый – «Создавай.праздник», шестой – «Создавай.будущее», седьмой – «Создавай.сувенир».

В день «Создавай.чудо» акцент сделают на керамических работах с петроглифами мастера Сергея Клещева. В день «Создавай.будущее» развернется лаборатория современных технологий – здесь презентуют работы студии трехмерной графики Амурского государственного университета.

Прочитать подробнее о праздновании четырехлетия Дома ремесел можно на Амур.инфо в авторской рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».

Просмотров всего: 48

#праздники


Общество

В День знаний в амурские школы пришли более 100 тысяч учеников (фото)

Общество

Международный концерт «Музыка Победы» и «Мотоэволюция»: выходные в Благовещенске
Общество 4

1 сентября наряды ДПС приблизят к образовательным учреждениям

Общество 1

«Парад студенчества» впервые пройдет в столице Приамурья
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь