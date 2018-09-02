День гордости и скорби: Благовещенск отмечает 73-ю годовщину окончания Второй мировой войны (фото)

В воскресенье, 2 сентября, в Благовещенске с утра начались мероприятия, посвященные 73-й годовщине окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Военные, представители властей, китайская делегация и горожане отдали почести погибшим за Победу.

Этот день, 2 сентября 1945 года, называют вторым Днем Победы – победы на востоке. 73 года назад в боях на Дальнем Востоке советские войска с китайскими и монгольскими союзниками заставили капитулировать войска Японии. Акт о безоговорочной капитуляции Японии – последний акт Второй мировой войны – был подписан 2 сентября 1945 года. За эту победу отдали жизни больше 40 тысяч амурчан. А те, кто выжил, приходят на площадь Победы каждый год. И даже после их смерти память продолжает жить.

Женщину с фотографией и скромными астрами зовут Ирина Витальевна. Она пришла на площадь Победы с портретом своих родителей – Людмилы Михайловны и Виталия Павловича Толстенко. «В это время они всегда были здесь. Приходили вдвоем, потом мама ушла, остался папа, а вскоре не стало и его… Папа служил в пограничных войсках, а до этого служил моряком – ходил по Сунгари в составе Амурской флотилии. А мама была медсестрой военно-полевого госпиталя, в самые тяжелые бои работала в Маньчжурии, в шоковой палате. Ей был 20-21 год, таскала раненых мужчин, парней, многие из которых, пройдя Западный фронт, погибали здесь, в боях на Дальнем Востоке», – рассказала благовещенка.

«Это особенный день для нас, для дальневосточников. 100 тысяч амурчан участвовали в Великой Отечественной войне на Дальнем Востоке. Сегодня открываются секретные документы. По последним данным, даже атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не привели бы к завершению Второй мировой войны. Именно героическая, уникальная операция, осуществленная советскими войсками, включающая в себя развал Квантунской армии, штурм островов, в двухнедельный срок позволила заставить Японию подписать акт о капитуляции. Тем самым советские солдаты сохранили сотни тысяч жизней. Наша общая задача – передавать память о тех событиях из поколение в поколение», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приамурья Василий Орлов.

Память павших в боях почтили минутой молчания и оружейными залпами.

В августе 45-го Благовещенск стал фронтовым. Вдоль границы развернулась Вторая Краснознаменная армия, началась переправа через Амур и штурм японских укреплений в Маньчжурии. Катера Амурской военной флотилии обеспечивали боевую поддержку переправы. Один из этих катеров теперь стоит на набережной реки Амур в память о героических днях августа 45-го. Сегодня к памятнику-бронекатеру возложили цветы.

На волны пограничного Амура ветераны, их потомки и представители власти опустили цветы.

«24 дня длилась та война. Многие не вернулись домой, а остались в братских могилах на китайской земле. Мы не можем оказаться у этих могил. Наши цветы на амурской волне – память об их подвиге, мужестве и стойкости. Мы скорбим, но мы и гордимся подвигом наших солдат и офицеров», – сказал председатель Благовещенской городской общественной организации «Ассоциация пожилых людей» Сергей Утенбергенов.