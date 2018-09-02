От битого стекла к фонтану: лучшему двору Благовещенска подарили аудиосистему (фото)

Фото: Василий Романенков

В Благовещенске подвели итоги конкурса на лучшее благоустройство двора многоквартирного дома. Организаторы приняли более 30 заявок. Награды распределяли по пяти номинациям: «Самый цветущий двор города Благовещенска», «Цветочная феерия», «Лучший цветочный Art-объект», «Цветущий балкон» и «Цветущее подворье».

Подведение итогов и награждение прошло в Общественно-культурном центре. Победители получили дипломы и призы. А самым цветущим двором Благовещенска была признана территория дома № 7 по переулку Пограничному. В нем есть и арт-объекты, и цветущее подворье, и даже фонтан с водопадом.

Председатель совета дома № 7 в переулке Пограничный Марина Козлова рассказала, что в 2012 году двор ей достался неухоженным: гуляли собаки, было много битого стекла. Потом жильцы сами навели порядок в подвалах, во дворе высадили первые цветы и установили скамейку с навесом. «Времена меняются, людей тоже надо менять. Надо их приучать жить правильно, хорошо, в красивом месте», – убеждала не верящих в успех Марина Козлова.

Теперь в этом дворе уже две скамейки – одна большая, человек на 12, вторая поменьше. Еще пеньков поставили, чтобы присесть можно было.

«И что вы думаете? Один присел, второй подошел. Третий шел мимо. Уже смотришь, здороваются, обсудили что-то. Спросили, как жизнь, как здоровье, дети. Какие новости, что в мире делается. Как во дворе – в порядке все? Мне так радостно на это смотреть. У нас дом 80-квартирный, так все перезнакомились. А проект нас и вовсе объединил, – поделилась Марина. – Мы все теперь друг друга знаем. У нас все свои, как и должно быть в каждом дворе».

Соседей никто не заставлял, говорит председатель. Все началось с троих человек – с самой Марины Козловой, ее мужа и еще одного из жителей дома. Один мужчина – сварщик, другой – профессиональный каменщик-бетонщик. Они привели в порядок двор, соорудили металлические висячие клумбы для озеленения.

Увидев, что работа движется, постепенно присоединялись соседи. Приходили даже те, кто изначально был против. С приобретением строительных материалов помогла управляющая компания. На остальные расходы кинули клич – собрали, кто сколько может. На строительной базе увидели дешевую плитку, кое-где колотую. Положили – красиво вышло.

В общей сложности, в этом дворе можно найти более 80 видов растений. Есть даже розы – выкопочные, канадские парковые и плетущиеся. И никто не обрывает.

Из дальневосточного винограда сделали две арки – над подъездом, и между домом и площадкой. Получилось, как на старинных французских особнячках.

О самом необычном объекте в самом обычном благовещенском дворе – фонтане с водопадом – жители задумались в прошлом году. Оборудование заказали через интернет-магазин. В карьере камень купили и сами выложили чашу для фонтана и водопадную горку. Фонтан заработал – заговорили о ночной подсветке. Захотели – сделали. Теперь вечерами там собираются и семьи, и молодежь.

«Когда нам приз вручили в ОКЦ, мы радовались, как дети! Оказалось, это мощная аудиосистема. Мы призадумались. Вечером купили торт, сели во дворе за чаем, порешали. И я всем пообещала, что сейчас разберёмся с аудиосистемой и сделаем праздник во дворе», – рассказала председатель совета дома.

Главное правило жителей дома № 7 в переулке Пограничном – не сорить и беречь свое.

Подробности этой удивительной истории читайте в рубрике Натальи Наделяевой «Культпросвет».