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сегодня, 09:15 0

Задержанный авиарейс Благовещенск – Якутск вылетит 2 сентября

Задержанный авиарейс Благовещенск – Якутск вылетит 2 сентября
Фото: РИА Новости

Авиапассажиры, которые должны были вылететь из Благовещенска в Якутск в субботу, 1 сентября, вылетят в воскресенье, 2 сентября, в 12:30. Самолет из столицы Якутии аэропорт Благовещенска примет сегодня в 9:35.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», самолет из Якутска должен был прилететь в Приамурье рано утром 1 сентября, однако так и не вылетел. С чем связана задержка рейса, в справочной службе Благовещенского аэропорта не сообщили. На сайте аэропорта Якутии нет информации о задержке рейса.

Пассажиров разместили в гостинице. Сейчас они проходят регистрацию, сообщили в аэропорту.

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#происшествия #транспорт


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