Задержанный авиарейс Благовещенск – Якутск вылетит 2 сентября

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», самолет из Якутска должен был прилететь в Приамурье рано утром 1 сентября, однако так и не вылетел. С чем связана задержка рейса, в справочной службе Благовещенского аэропорта не сообщили. На сайте аэропорта Якутии нет информации о задержке рейса.

Пассажиров разместили в гостинице. Сейчас они проходят регистрацию, сообщили в аэропорту.