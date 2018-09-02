Задержанный авиарейс Благовещенск – Якутск вылетит 2 сентября
Авиапассажиры, которые должны были вылететь из Благовещенска в Якутск в субботу, 1 сентября, вылетят в воскресенье, 2 сентября, в 12:30. Самолет из столицы Якутии аэропорт Благовещенска примет сегодня в 9:35.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», самолет из Якутска должен был прилететь в Приамурье рано утром 1 сентября, однако так и не вылетел. С чем связана задержка рейса, в справочной службе Благовещенского аэропорта не сообщили. На сайте аэропорта Якутии нет информации о задержке рейса.
Пассажиров разместили в гостинице. Сейчас они проходят регистрацию, сообщили в аэропорту.
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