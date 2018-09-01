Рашид Раджабов за сутки с благотворительной целью пробежал около 145 километров

Амурский спортсмен Абдурашид Раджабов в рамках благотворительного суточного забега преодолел 145 километров. К акции, которая прошла с 30 на 31 августа, присоединились несколько десятков спортсменов. Результат забега в денежном эквиваленте – более 32 тысяч рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Абдурашид Раджабов организовал суточный забег в сторону поселка Серышево с благотворительной целью – привлечь внимание к семье Чуйко, в которой воспитывается шестилетний Кирилл с диагнозом ДЦП. Ему необходима реабилитация в медцентрах Санкт-Петербурга, стоимость одной достигает 300 тысяч рублей.

Благотворительная акция стартовала в полночь с 30 на 31 августа в районе въезда в село Ивановка. Вместе с Абдурашидом Раджабовым на старт встал его друг Дмитрий Смирнов. Ранее спортсмены уже преодолевали вместе сверхдлинную дистанцию 100 километров. Несколько километров с ними пробежал благовещенец Александр Стешенко. За бегунами всю дистанцию следовал автомобиль сопровождения.

В течение суток к ультрамарафонцам присоединялись желающие принять участие в благотворительной акции, которые пройденные километры переводили в рубли, умножая на 50 и прибавляя к сумме 100 рублей за участие. Все средства перечислялись на счет мамы Кирилла Чуйко Светланы. Среди наиболее активных участников забега были представители клуба «Бег к мечте», которые с Раджабовым и Смирновым бежали параллельно в Благовещенске, приезжали на трассу и бежали вместе с ними по направлению к Серышеву. Группа бегунов из Белогорска подключились к ним на въезде в город.

После пробега по Белогорску с дистанции пришлось сойти Дмитрию Смирнову из-за обострившейся травмы. Путь до Серышева Раджабов продолжил в одиночку, к цели он прибежал около 20:00 и, развернувшись, отправился в обратный путь – по направлению к Белогорску. Около 23:15, почувствовав боли в коленях, Абдурашид акцию завершил.

«С момента освещения информации в СМИ на счет поступило около 16 тысяч рублей. В период с 28 по 31 августа – 16 600 рублей, из них 11 400 рублей – это средства, перечисленные непосредственно в сутки с 30 по 31 августа», – рассказала мама мальчика Светлана Чуйко.

Она рассказала, что до 9 сентября завершается интенсивный курс реабилитации в медцентре Санкт-Петербурга. За месяц интенсивных занятий мальчик начал держать равновесие, уходит тонус со спины и ног, он учится самостоятельно вставать со стульчика. Кирюша начал быстрее понимать обращенную к нему речь.

«У Кирюши такой возраст, когда может произойти скачок при интенсивном лечении. И если пропустить скачок, если не заниматься, он может вернуться к "умелкам", которые были год или два назад», - сказала Чуйко.

Следующий курс реабилитации – в октябре. Сбор уже открыт. Семье необходимо 311 тысяч рублей.

Все средства просят перечислять только на карту мамы мальчика Светланы Чуйко: Сбербанк 4276 0300 1254 6483 или на мобильный банк 8 914 042 8103.