Юным благовещенцам предложили выбрать кружки и секции по вкусу (фото)

В День знаний, 1 сентября, в Благовещенске прошла большая ярмарка творческих и спортивных коллективов. Почти сто клубов, секций и прочих объединений собрались сначала на площади ОКЦ, а затем на набережной, чтобы рассказать юным и взрослым горожанам о своей деятельности.

На площадке у Общественно–культурного центра собрались представители самых разных объединений. Здесь были представлены коллективы учреждений культуры: Общественно-культурного центра, Городского дома культуры, Амурского областного дома народного творчества и другие. А также «к народу» вышли частные объединения.

Наиболее зрелищно смотрелись представители спортивных секций. Каратисты, боксеры, борцы и другие, одетые в форму, демонстрировали приемы, проводили спарринги, показывая, чему учат в их федерациях.

Выделялись из общей массы актеры любительских театров, ролевики, цирковые – яркие и нарядные, они также показывали свое мастерство и умения.

На площади собралось немало горожан. Родители приходили с детьми. Все могли не просто посмотреть, какие коллективы существуют в Благовещенске, многие объединения предлагали поучаствовать, попробовать свои силы в той или иной сфере.

Директор ОКЦ Надежда Багрова считает, что такая ярмарка очень полезна как для клубов, секций и творческих объединений, так и для юных благовещенцев, которые находят свое увлечение. По ее словам, в ОКЦ после таких встреч на свежем воздухе приходит записываться немало людей.

В 16 часов многие объединения продолжили презентации на набережной Амура в районе ОКЦ.