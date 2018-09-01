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Юным благовещенцам предложили выбрать кружки и секции по вкусу (фото)

Юным благовещенцам предложили выбрать кружки и секции по вкусу (фото)

В День знаний, 1 сентября, в Благовещенске прошла большая ярмарка творческих и спортивных коллективов. Почти сто клубов, секций и прочих объединений собрались сначала на площади ОКЦ, а затем на набережной, чтобы рассказать юным и взрослым горожанам о своей деятельности.

На площадке у Общественно–культурного центра собрались представители самых разных объединений. Здесь были представлены коллективы учреждений культуры: Общественно-культурного центра, Городского дома культуры, Амурского областного дома народного творчества и другие. А также «к народу» вышли частные объединения.

Наиболее зрелищно смотрелись представители спортивных секций. Каратисты, боксеры, борцы и другие, одетые в форму, демонстрировали приемы, проводили спарринги, показывая, чему учат в их федерациях.

Выделялись из общей массы актеры любительских театров, ролевики, цирковые – яркие и нарядные, они также показывали свое мастерство и умения.

На площади собралось немало горожан. Родители приходили с детьми. Все могли не просто посмотреть, какие коллективы существуют в Благовещенске, многие объединения предлагали поучаствовать, попробовать свои силы в той или иной сфере.

Директор ОКЦ Надежда Багрова считает, что такая ярмарка очень полезна как для клубов, секций и творческих объединений, так и для юных благовещенцев, которые находят свое увлечение. По ее словам, в ОКЦ после таких встреч на свежем воздухе приходит записываться немало людей.

В 16 часов многие объединения продолжили презентации на набережной Амура в районе ОКЦ.

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#дети #культура #отдых #спорт

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    53 минуты назад

    и ни слова о том. что все кружки и секции платные. родителям это обходится недешево. например. посещение бассейна два раза в неделю 3500.почему дополнительное образование в нашей области платное? для примера. в Санкт.Петербурге и Иркутске секции и кружки бесплатные для детей. хоть десять посещай. лишь бы время было

  • vertex

    vertex
    37 минут назад

    А я в голодные и лихие 90 - е ходил на бесплатные секции бокса, футбола и хоккея.

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