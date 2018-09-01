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1сентября
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сегодня, 18:57 0

В Шереметьеве перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров

В Шереметьеве перестанут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров
Фото: ria.ru

В московском аэропорту Шереметьево больше не будут объявлять фамилии опаздывающих пассажиров. Такое решение было принято в связи с необходимостью соблюдения требований закона «О персональных данных».

«Теперь дикторы службы информации Шереметьева при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица», — сообщили в аэропорту.

Подчеркивается, что изменения касаются пассажиров всех авиакомпаний и классов полетов. Пресс-служба аэропорта напомнила, что посадка на все рейсы заканчивается строго за 20 минут до вылета.

Ранее первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин сообщил, что аэропорт хочет получить наивысший рейтинг по качеству сервиса. В октябре британское агентство Skytrax проведет рейтингование Шереметьева, и аэропорт выполняет рекомендации агентства для присвоения наивысшего рейтинга — пяти звезд. Инвестиции в выполнение рекомендаций составят около 500 миллионов рублей, сообщают «Ведомости».

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#транспорт


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