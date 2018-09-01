Из восьми тысяч белогорских школьников почти тысяча – первоклассники

В субботу, 1 сентября, в Белогорске на праздничные школьные линейки пришли более 8 тысяч школьников. Впервые за парты сели 919 первоклассников. Последний школьный учебный год стартовал у более чем 350 одиннадцатиклассников.

«По традиции, на торжественных линейках в школах прозвучал первый звонок, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Двадцать школьников получили сертификаты, удостоверяющие право получать стипендию главы города. Материальное поощрение учащиеся, показавшие лучшие результаты в образовании, культуре и спорте, получают с 2011 года. В текущем году размер стипендии увеличен с тысячи до полутора тысяч рублей».

На торжественных мероприятиях вручены дипломы школам, занявшим первые три строчки в рейтинге по результатам работы за прошедший учебный год. В 2017-2018 учебном году лидирующие позиции рейтинговой линейки заняли школа № 17, гимназия № 1, школы № 200 и № 11.

Продолжился праздник в городском парке культуры и отдыха. Для белогорцев и гостей города подготовили полуторачасовой концерт «Взрослые и дети». В программе более 25 концертных номеров в исполнении как взрослых, так и юных артистов, сообщает пресс-служба Белогорска.