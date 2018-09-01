Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:28 0

Из восьми тысяч белогорских школьников почти тысяча – первоклассники

Из восьми тысяч белогорских школьников почти тысяча – первоклассники

В субботу, 1 сентября, в Белогорске на праздничные школьные линейки пришли более 8 тысяч школьников. Впервые за парты сели 919 первоклассников. Последний школьный учебный год стартовал у более чем 350 одиннадцатиклассников.

«По традиции, на торжественных линейках в школах прозвучал первый звонок, – рассказала председатель комитета по образованию Ирина Губина. – Двадцать школьников получили сертификаты, удостоверяющие право получать стипендию главы города. Материальное поощрение учащиеся, показавшие лучшие результаты в образовании, культуре и спорте, получают с 2011 года. В текущем году размер стипендии увеличен с тысячи до полутора тысяч рублей».

На торжественных мероприятиях вручены дипломы школам, занявшим первые три строчки в рейтинге по результатам работы за прошедший учебный год. В 2017-2018 учебном году лидирующие позиции рейтинговой линейки заняли школа № 17, гимназия № 1, школы № 200 и № 11.

Продолжился праздник в городском парке культуры и отдыха. Для белогорцев и гостей города подготовили полуторачасовой концерт «Взрослые и дети». В программе более 25 концертных номеров в исполнении как взрослых, так и юных артистов, сообщает пресс-служба Белогорска.

Просмотров всего: 149

#школа #Администрация Белогорска

Фотогалерея
+47

Общество

В День знаний в амурские школы пришли более 100 тысяч учеников (фото)

Общество 8

Министр образования России: в первом классе оценки не нужны
Происшествия 49

В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора
Общество

В Приамурье сдавать дополнительные ЕГЭ будут 18 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь