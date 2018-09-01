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1сентября
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сегодня, 17:59 0

Рейс на Якутск из Благовещенского аэропорта перенесли с 1 на 2 сентября

Рейс на Якутск из Благовещенского аэропорта перенесли с 1 на 2 сентября
Фото: flickr.com

Благовещенские пассажиры, собиравшиеся улететь в Якутск в субботу, 1 сентября, скорее всего, останутся в Благовещенске. Самолет из столицы Якутии должен был прилететь в Приамурье еще рано утром, однако, как сообщили в Благовещенском аэропорту, он до сих пор не вылетел.

Рейс сообщением Якутск – Благовещенск по расписанию должен был приземлиться в 6:40 по амурскому времени. А вылететь обратно – в 17:10. Однако объявили о задержке рейса.

В справочной службе Благовещенского аэропорта корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что самолет до сих пор не вылетел из Якутска, пассажиров отправили в гостиницу. Вероятно, 1 сентября вылететь они уже не смогут.

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#происшествия #транспорт


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