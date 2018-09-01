В Свободном над тротуаром, по которому ходят дети, нависла бетонная плита (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Свободного, которые жалуются на опасную плиту бетонного забора по улице Мухина. Плита сильно накренилась и держится на проволоке. А по этому тротуару ходят дети.

Местная жительница Анастасия рассказывает, что плита находится в таком состоянии уже не один год. «Я не знаю, чей это забор, но за ним находится чья-то хозяйственная территория, – заявила женщина. – Мы долгое время пытаемся поднять проблему с этим забором. Осенью прошлого года люди уже писали в городскую администрацию с просьбой устранить опасность, но но ничего не изменилось».

Анастасия говорит, что опасается за своих детей, которые часто ходят этой дорогой на стадион. «Я говорю им даже ходить не по тротуару, а по дороге, – добавила она. – Хотя это тоже не выход. Сейчас движение в городе в связи с большими стройками стало очень активное».

Анастасия рассказала, что трагедия с упавшей плитой в городе уже происходила – на улице Шатковского такая плита насмерть придавила мужчину. Как сообщало ИА «Амур.инфо», летом 2014 года во время урагана бетонная плита рухнула на мужчину, ехавшего на мопеде. Извлечь погибшего удалось только через несколько часов.