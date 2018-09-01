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1сентября
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В Благовещенске застройщика оштрафовали на полмиллиона за строительство без разрешения

В Благовещенске застройщика оштрафовали на полмиллиона за строительство без разрешения
Фото: vestirama.ru

Компания-застройщик вела работы по строительству многоэтажного жилого дома, хотя, не имела на это разрешения. Нарушение было выявлено во время проверки, которую проводила прокуратура города Благовещенска совместно с представителем инспекции Госстройнадзора.

Проверка показала, что в июне 2018 года строительная организация выполняла работы по устройству кровли, оштукатуриванию стен, перегородок с 6 по 8 этаж. На момент приостановки работ 8 декабря 2017 года на объекте выполнена кладка стен и монтаж перекрытий в полном объеме, оштукатуривание стен и перегородок подвала, а также 1-5 этажей. На 9 этаже подготовлен раствор для дальнейших отделочных работ, который на момент осмотра находился в незастывшем состоянии и был готов к применению.

Таким образом, в результате проверки выявлен факт производства строительных работ организацией за период с 8 декабря 2017 года по 27 июня 2018 года без разрешения на строительство.

Прокурор возбудил административное дело в отношении указанной строительной организации по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ «Строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство». Дело для рассмотрения по существу направлено в Арбитражный суд Амурской области.

Требования прокурора удовлетворены, 30 августа 2018 года строительная организация оштрафована на 500 000 рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Амурской области.

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#строительство #суды


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