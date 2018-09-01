Почти 200 курсантов ДВОКУ приняли присягу

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В субботу, 1 сентября, в Благовещенске торжественно привели к военной присяге курсантов ДВОКУ. В этом году в училище поступили 196 курсантов, из них 23 амурчанина, шестеро – кадеты суворовского училища. Конкурс превышал четыре человека на место.

В 2018 году Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище готовит командиров по четырем основным программам «Применение мотострелковых подразделений», «Арктическая подготовка», «Горная специальность» и «Морская пехота».

В торжественных мероприятиях приведения к военной присяге курсантов ДВОКУ принял участие глава Приамурья Василий Орлов.

«Сегодня для вас очень важный день – вы приняли военную присягу. Вы с честью прошли квалификационные испытания. И сегодня вам выпала большая честь принимать присягу на плацу прославленного Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Училищем гордится не только Амурская область, но и весь Дальний Восток. За 78 лет существования училища более 250 его выпускников стали видными военачальниками и генералами, а 37 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. Я поздравляю не только тех курсантов, которые приняли сегодня военную присягу, но и их родителей, близких с этим знаменательным днем. Удачи вам, отличной учебы и добросовестной службы!», – цитирует пресс-служба областного правительства Василия Орлова.