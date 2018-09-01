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сегодня, 13:33 0

С 1 сентября на пляжах Благовещенска не будут дежурить спасатели

С 1 сентября на пляжах Благовещенска не будут дежурить спасатели
Фото: admblag.ru

Управление по делам ГОЧС Благовещенска сообщило о закрытии купального сезона. С субботы, 1 сентября, в местах массового отдыха на воде матросы-спасатели не будут вести дежурства.

В городской администрации просят родителей еще более серьезно подойти к вопросу безопасности детей, так как температура воздуха будет несколько дней превышать 20 градусов тепла.

По информации управления ГОЧС Благовещенска, за время купального сезона с 1 июня по 31 августа спасателями городского поисково- спасательного отряда было спасено 16 жизней, 5 человек утонули.

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#дети #отдых #происшествия


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