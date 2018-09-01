В Райчихинске и Белогорске задержали мужчин с наркотиками

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Два однотипных случая произошли в Райчихинске и Белогорске. Подразделения Росгвардии задержали двух подозрительных мужчин, у которых в пакетах нашли коноплю. Оба задержанных утверждали, что собрали ее для личного применения.

В Райчихинске внимание патрулирующих стражей правопорядка привлек неизвестный мужчина, который нес в руках наполненный полиэтиленовый пакет черного цвета. При виде патрульного автомобиля неизвестный повел себя подозрительно: начал оглядываться и ускорил шаг, но был остановлен нарядом вневедомственной охраны.

На вопрос, имеются ли в пакете запрещенные вещества, гражданин прямо ответил, что внутри пакета находится конопля, которую он нарвал для собственного употребления, без цели сбыта. Сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у него растительную массу, предположительно, дикорастущей конопли весом около 400 граммов. Изъятое направлено на экспертизу.

В Белогорске группа задержания Росгвардии двигалась по маршруту патрулирования. В районе заброшенного завода, сотрудники заметили молодого человека с пакетом в руках. При виде автопатруля молодой человек занервничал и пошел быстрее, но был задержан.

Он также сразу признался, что в пакете дикорастущая конопля и бутылка растворителя. Все это мужчина намеревался использовать, чтобы приготовить наркотическое средство для личного употребления. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы изъяли верхушечные части дикорастущей конопли с характерным запахом. Изъятая растительная масса направлена на экспертизу, по результатам которой выяснилось, что она является наркотическим средством весом 98 граммов. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 228 УК РФ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Амурской области.