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1сентября
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Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января
Фото: ria.ru

Страховые пенсии неработающим пенсионерам и зарплаты бюджетникам проиндексируют с 1 января 2019 года, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета. Ранее индексацию проводили 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля.

В российском правительстве предложили перенести ее на 1 января каждого финансового года. Перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров происходит ежегодно с 1 августа.

Страховая пенсия делится на три типа, назначаемых при определенных условиях: по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и по причине смерти кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.

Что касается роста зарплат, то ранее в Центробанке отмечали, что в 2018 году средняя зарплата работников бюджетных организаций может вырасти на 13-15 процентов и превысить прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. В ЦБ объяснили это повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и выполнением майских указов президента.

По мнению регулятора, положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4 %, сообщает РИА «Новости».

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#российская власть #соцзащита


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    кость бросили холопам

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    В российском правительстве предложили перенести ее на 1 января каждого финансового года.



    правильно, инфляция же пойдет после 1 января 2019. Сначала проиндексировать пенсию, а потом пусть раскручиваются цены на все

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