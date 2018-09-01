В День знаний в амурские школы пришли более 100 тысяч учеников (фото)

В субботу, 1 сентября, школьники, учителя и родители отмечают День знаний. В Амурской области торжественные линейки проходят в 295 общеобразовательных организациях. За парты сядут более 100 тысяч учеников.

В праздничный день виновников торжества поздравили и.о. министра образования Амурской области Светлана Яковлева и мэр Благовещенска Валентина Калита. Валентина Сергеевна сказала, что сейчас в столице Приамурья строится школа, которая начнет работу в следующем году. А в этом году будет подготовлен проект еще одной школы на полторы тысячи мест. Ее построят в микрорайоне.

В праздничный день особое внимание уделяется безопасности. В области приняты дополнительные меры по ограничению доступа посторонних лиц в образовательные организации, где дежурят сотрудники полиции и медицинские работники.

В этот день в Благовещенске запрещена продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкоголя в общепите.