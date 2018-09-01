Министр образования России: в первом классе оценки не нужны

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Министр образования РФ Ольга Васильева высказалась по поводу дискуссии о необходимости оценок в начальной школе. По ее мнению, введение оценок в первом классе ни к чему хорошему не приведет. Однако для средней и старшей школы эта традиционная система – обязательная и необходимая.

«Дискуссия нарастает. Я остаюсь над ней. Но все-таки замечу: у нас нет оценок в первом классе. И у малышей их быть не должно – им нужна сильная положительная мотивация к учебе. В первом классе оценки точно ни к чему хорошему не приведут. Однако для средней и старшей школы оценки нужны: это инструмент, отражающий уровень знаний учеников. Это не обсуждается», – заявила министр.

В целом, по словам министра, вопрос об изменении системы оценок в российских школах могут обсуждать эксперты или родительское сообщество. Однако никаких кардинальных решений по этому вопросу в ближайшее время ожидать не стоит, сообщает «Российская газета».

«Система оценивания знаний была всегда. Она необходима, но вводиться должна постепенно: для маленького ребенка это может быть стрессом», – считает председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

«Завтра у меня ребенок пойдет в первый класс. И он спрашивает: папа, а я экзамен сдам? У детей есть страх, что как только они пойдут в школу, должны будут что-то сдавать и на что-то отвечать. Нельзя допускать таких перекосов. Поэтому и идет речь о безоценочной системе в начальной школе», – рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.