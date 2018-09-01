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Министр образования России: в первом классе оценки не нужны

Министр образования России: в первом классе оценки не нужны
Фото: news.tut.by

Министр образования РФ Ольга Васильева высказалась по поводу дискуссии о необходимости оценок в начальной школе. По ее мнению, введение оценок в первом классе ни к чему хорошему не приведет. Однако для средней и старшей школы эта традиционная система – обязательная и необходимая.

«Дискуссия нарастает. Я остаюсь над ней. Но все-таки замечу: у нас нет оценок в первом классе. И у малышей их быть не должно – им нужна сильная положительная мотивация к учебе. В первом классе оценки точно ни к чему хорошему не приведут. Однако для средней и старшей школы оценки нужны: это инструмент, отражающий уровень знаний учеников. Это не обсуждается», – заявила министр.

В целом, по словам министра, вопрос об изменении системы оценок в российских школах могут обсуждать эксперты или родительское сообщество. Однако никаких кардинальных решений по этому вопросу в ближайшее время ожидать не стоит, сообщает «Российская газета».

«Система оценивания знаний была всегда. Она необходима, но вводиться должна постепенно: для маленького ребенка это может быть стрессом», – считает председатель комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов.

«Завтра у меня ребенок пойдет в первый класс. И он спрашивает: папа, а я экзамен сдам? У детей есть страх, что как только они пойдут в школу, должны будут что-то сдавать и на что-то отвечать. Нельзя допускать таких перекосов. Поэтому и идет речь о безоценочной системе в начальной школе», – рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

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#образование #российская власть #школа


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Комментарии
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  • Сявчинский Например

    Сявчинский Например
    3 часа назад

    Согласен. В младших классах всем подряд обычно ставят пятерки за легко усваиваемый начальный материал. У ребенка складывается ощущение что он семи пядей во лбу, а потом в районе пятого-седьмого класса он резко начинает выхватывать трояки пачками и происходит жопный диссонанс баттхёрта заднего привода.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    «Дискуссия нарастает. Я остаюсь над ней. Но все-таки замечу: у нас нет оценок в первом классе. И у малышей их быть не должно – им нужна сильная положительная мотивация к учебе. В первом классе оценки точно ни к чему хорошему не приведут." - и именно поэтому учителя начальной школы вынуждены разрабатывать свою систему поощрений: звездочек, солнышек и пр.

    Маленького ученика вдвойне необходимо приучать и мотивировать к успеху и знаниям.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    пускай солнышки и звЁздочки останутся в детском саду. ну мне в первом классе поставили "кол". и чо? расплакался чтоле?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Читаем Толковый словарь русского языка Ожегова

    ОТМЕТКА -и ж. 1. см. отметить. 2. Знак сделанный на чем-н. О. в ведомости. О. на карте, плане. 3. Принятая в учебной системе оценка знаний поведения учащихся. Выставить отметку в журнал.

    ОЦЕНКА -и ж.1.см. оценить. 2. Мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-н. Дать оценку чему-н. Высокая о. 3. То же что отметка (в 3 знач.). О. по пятибалльной системе.

    В своем третьем значении слова оценка и отметка - синонимы. Не удивительно, что пятая

    часть учителей не видят различий в этих словах.

    Думаю правильно было бы сначала дать определение этих понятий, чтобы не возникло разночтений, договориться о терминологии. Тогда проще оценивать оценки понятия "оценка"

    ________

    Оценивать работу ученика любого класса - нужно. Вслух, перед классом, если он хорошо работал,

    был внимателен, старался сам и помогал товарищу.

    Наедине, если у ребенка что-то не так было на уроке.

    А вот отметки в журнал или в тетрадь в 1 классе, согласна с Министром, ставить не нужно.

  • matushka

    matushka
    14 минут назад

    У нас не было оценок в первом классе,ребёнку понравилось. Сейчас пойдут оценки

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