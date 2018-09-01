В микрорайоне Благовещенска изменят схему движения нескольких автобусов

Фото: admblag.ru

В сентябре на несколько дней будут изменены схемы движения автобусов трех маршрутов – № 24, № 25 и № 30. Маршрут будет изменен в микрорайоне с 4 по 10 сентября в связи с проведением работ по улице Кантемирова между Воронкова и Институтской.

Измененная схема движения автобусов № 24 и № 25: улица Воронкова – улица Студенческая – улица Институтская – улица Кантемирова – далее по действующему маршруту. Измененная схема движения автобуса № 30: улица Воронкова – улица Студенческая – улица Институтская – Новотроицкое шоссе – далее по действующему маршруту. В 6 часов утра 10 сентября автобусы вернутся на прежние линии движения, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#транспорт

Василий Кленин