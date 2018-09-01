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На открытии выставки в Амурском музее побывала китайская делегация

На открытии выставки в Амурском музее побывала китайская делегация
Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП

В Амурском областном краеведческом музее открылась выставка «В памяти вечно храним», посвященная участию воинов-амурцев в освобождении северо-востока Китая в 1945 году. На открытии побывала китайская делегация из уезда Суньу.

Выставка организована в результате договоренности между правительством Амурской области и Народным правительством уезда Суньу. Она объединила несколько экспозиций, которые рассказывают историю событий августа-сентября 1945 года.

Центральным разделом стал международный передвижной проект «Подвиг Николая Демина». Экспозиция рассказывает о подвиге амурчанина в борьбе с японскими захватчиками. Разведывательная группа под руководством Демина добыла особо ценные сведения о противнике, уничтожила огневые точки и узел энергоснабжения, что в итоге привело к капитуляции японского гарнизона. Николай Демин был удостоен звания Героя Советского Союза.

В рамках выставки также был представлен отдельный экспозиционный комплекс, посвященный Сергею Орлову, организатору и руководителю проекта «Историческая память в Приамурье». Благодаря работе проекта в Амурской области перезахоронены останки многих советских воинов, погибших в августе-сентябре 1945 года.

В качестве иностранных гостей в выставке приняла участие китайская делегация во главе с начальником канцелярии иностранных дел Народного правительства уезда Суньу Чжан Синъанем.

Делегатам из Китая официально передали материалы для дальнейшего экспонирования в музеях уезда Суньу, сообщает пресс-служба областного министерства ВЭСТиП.

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#история #Китай #память


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