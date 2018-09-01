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1сентября
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сегодня, 09:03 0

В Шимановске Росгвардия обезвредила женщину, напавшую на сторожа школы

В Шимановске Росгвардия обезвредила женщину, напавшую на сторожа школы
Фото: eduportal44.ru

В Шимановске в одной из школ города произошло нападение на женщину-сторожа. Неизвестная проникла в здание образовательного учреждения и ударила сторожа железным стулом по голове.

После этого нападавшая скрылась, а пострадавшая нажала кнопку тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая занималась патрулированием.

В ходе отработки района сотрудники задержали молодую женщину, подходящую под описание, которая вела себя неадекватно, вырывалась, пыталась скрыться. Было принято решение применить в отношении нее специальные средства.

Задержанную доставили в дежурную часть МО МВД России «Шимановский» для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росвардии по Амурской области.

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#происшествия #Шимановск


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