В Шимановске Росгвардия обезвредила женщину, напавшую на сторожа школы

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В Шимановске в одной из школ города произошло нападение на женщину-сторожа. Неизвестная проникла в здание образовательного учреждения и ударила сторожа железным стулом по голове.

После этого нападавшая скрылась, а пострадавшая нажала кнопку тревожной сигнализации. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая занималась патрулированием.

В ходе отработки района сотрудники задержали молодую женщину, подходящую под описание, которая вела себя неадекватно, вырывалась, пыталась скрыться. Было принято решение применить в отношении нее специальные средства.

Задержанную доставили в дежурную часть МО МВД России «Шимановский» для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росвардии по Амурской области.