Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:52 12

В результате теракта погиб Александр Захарченко, глава ДНР

В результате теракта погиб Александр Захарченко, глава ДНР
Фото: doncsm.ru

В центре Донецка в результате взрыва погиб Александр Захарченко. Он возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) с 2014 года. Ранения получили еще несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР. Преступление признано терактом.

Предателей ищут в окружении самого Захарченко, сообщает «Коммерсант», поскольку только свои могли знать распорядок его дня и заминировать кафе, принадлежащее начальнику охраны главы ДНР. Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Взрыв в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина прогремел около 17 часов 31 августа. В это время в заведении начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР, чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.

Фото: РИА Новости

В результате взрыва Александр Захарченко получил тяжелейшие ранения, от которых скончался в больнице, куда его доставила с места происшествия охрана. Еще несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев, получили ранения и травмы.

По предварительным данным, взрывное устройство небольшой мощности было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе,– торшер или люстру, а в действие приводилось звонком с телефона.

В Донецке немедленно ввели чрезвычайное положение, а на улицы вывели войска и бронетехнику. В ходе операции, как объявлено МВД ДНР, на проспекте Богдана Хмельницкого, находящегося в полутора километрах от места происшествия, удалось задержать нескольких подозреваемых. Кроме того, власти ДНР сообщили, что зафиксировали «интенсивное» передвижение украинских войск в направлении Волноваха – Докучаевск. В связи с этим войска республики были подняты по тревоге.

Просмотров всего: 1788

#память #происшествия #Украина


Общество

С 1 сентября на пляжах Благовещенска не будут дежурить спасатели
Происшествия

В Райчихинске и Белогорске задержали мужчин с наркотиками
Общество

На открытии выставки в Амурском музее побывала китайская делегация

Происшествия

В Шимановске Росгвардия обезвредила женщину, напавшую на сторожа школы
Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Бриз

    Бриз
    4 часа назад

    Может мистер пу...?

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    -1 бандит

  • Ласковая

    Ласковая
    4 часа назад

    Зачем это Путину?! Либо сбу, либо сша

  • Ласковая

    Ласковая
    4 часа назад

    Искренне жаль. Нормальный мужик, не побоялся возглавить сопротивление бредовому руководству Украины.

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    Жалко-идейный был, настоящий ВОИН

    пусть земля пухом будет

  • Я сама

    Я сама
    4 часа назад

    Жаль... Захарченко был настоящим мужчиной! И ЧЕЛОВЕКОМ!

  • КП

    КП
    4 часа назад

    АльтерЖалко-идейный был, настоящий ВОИН

    пусть земля пухом будет


    Ну не такой уж он идейный был. Да, воевал, да был ранен, но подписание минских соглашений и тот бандитско- феодальные порядки, которые он развел в ДНР перечеркивают все плюсы.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    Очень жаль, пусть будет земля ему пухом, не обошлось без пиндосов, грамотное ВУ, рагули на это не способны, в этом отношении «чехи» были намного грамотнее, особенно в 2001-2003гг. Очень желаю, что бы на 3-м этаже СБУ в Киеве, который охраняют пиндосские морпехи произошёл взрыв кг на 300, что бы гробы пошли на территорию планеты Земли, где будет пролив имени И.В. Сталина, как то так на эту смерть, очень жаль, может вспомнят в ДНР, что мосейчуки и яроши не бесконечны... . На Украине (не в стране 404) подавляющее количество людей нормальные и адекватные.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    Очень жаль, пусть будет земля ему пухом, не обошлось без пиндосов, грамотное ВУ, рагули на это не способны, в этом отношении «чехи» были намного грамотнее, особенно в 2001-2003гг. Очень желаю, что бы на 3-м этаже СБУ в Киеве, который охраняют пиндосские морпехи произошёл взрыв кг на 300, что бы гробы пошли на территорию планеты Земли, где будет пролив имени И.В. Сталина, как то так на эту смерть, очень жаль, может вспомнят в ДНР, что мосейчуки и яроши не бесконечны... . На Украине (не в стране 404) подавляющее количество людей нормальные и адекватные.

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Ну, есть чуток другая версия:

    От Незыгаря:



    По словам источника, нельзя исключить, что целью убийства мог быть не Захарченко, а вице-премьер и министр налогов и сборов Тимофеев

    «Ташкент», он же Александр Юрьевич Тимофеев, 1971 г. р., он же министр доходов и сборов ДНР, он же «крыша» контрабанды, торговли углем, сдачи/приема цветного металла в ДНР.

    Ташкентское Высшее Общевойсковое Командное училище (1989-1992).

    Начальник службы безопасности на алмазном заводе в Якутии.

    Близкий друг Александра Захарченко (главы ДНР), и к власти пришел не без участия последнего. Начальник штаба подразделения Оплот.

    1). Тимофеев А. Ю. подчинил себе лично весь оборот угля на территории ДНР и денежных средств за его реализацию. Используя своё влияние на Главу Республики Захарченко А. В., «Ташкент» установил тесные связи с представителем Администрации Президента Украины Кузярой Сергеем Владимировичем, через которого ведется реализация угля на территорию Украины и получение наличных денежных средств. За период своей работы на должности министра доходов и сборов «Ташкент» украл из казны денег суммой более миллиарда рублей;

    2). Кража государственного имущества в особо крупных размерах. Тимофеев руководил распределение гуманитарных грузов МЧС

    3). Торговля сигаретами, бензином, дизелем, приемом/продажей цветных и черных металлов, торговлю лекарственными средствами – Тимофеев А. Ю. также подчинил лично себе;

    4). При «Ташкенте» начался дефицит денежных средств для выплат зарплат бюджетникам, пенсий и пособий (происходит существенное понижение зарплат, порядка 30% бюджетников вообще не получает заработную плату или получает частично, пенсии получают только 50 % пенсионеров, различные социальные пособия – 40-45%).

    Тимофеев осуществил захват сети супермаркетов "Амстор", "подарив" этот бизнес Александру Захарченко, который будто Тимофееву приходится родственником по линии первой жены.

    А для себя лично Ташкент "национализировал" шахту имени Засядько и шахту имени Киселева

    По словам источника, многие знали об уходе Захарченко в сентябре. Знали, что Захарченко смирился и не сопротивлялся решению. Убивать Захарченко было бессмысленно. Если это не была личная месть.

    Совсем другое дело- мотив устранения Ташкента. У него в последнее время произошло обострение конфликта с командирами и группами в ДНР. Ташкент жестко сопротивлялся группе близкой к Ахметову и Ходаковскому.

    Ташкент мечтал сменить Захарченко на посту главы ДНР и создавал коалицию.

    Возможно, что Ташкент кому-то сильно мешал.



    --

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    ...чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.



    теперь лично в аду привет передаст

  • дикаядикость

    дикаядикость
    20 минут назад

    Загадочная душа путриота.-В один день от взрывов погибли 5ть соотечественников,которые работой на оборонных предприятиях ковали мощь страны, приносили ей пользу.И не известная глава неизвестно чего.Страдать будут по второму,а первых пятерых даже имён не узнаем

Показать все (12) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь