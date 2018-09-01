В результате теракта погиб Александр Захарченко, глава ДНР

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Предателей ищут в окружении самого Захарченко, сообщает «Коммерсант», поскольку только свои могли знать распорядок его дня и заминировать кафе, принадлежащее начальнику охраны главы ДНР. Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Взрыв в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина прогремел около 17 часов 31 августа. В это время в заведении начали собираться высокопоставленные чиновники ДНР, чтобы, по предварительным данным, помянуть умершего накануне Иосифа Кобзона.

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В результате взрыва Александр Захарченко получил тяжелейшие ранения, от которых скончался в больнице, куда его доставила с места происшествия охрана. Еще несколько человек, в том числе министр по налогам и сборам ДНР Александр Тимофеев, получили ранения и травмы.

По предварительным данным, взрывное устройство небольшой мощности было заложено в один из осветительных приборов, установленных в кафе,– торшер или люстру, а в действие приводилось звонком с телефона.

В Донецке немедленно ввели чрезвычайное положение, а на улицы вывели войска и бронетехнику. В ходе операции, как объявлено МВД ДНР, на проспекте Богдана Хмельницкого, находящегося в полутора километрах от места происшествия, удалось задержать нескольких подозреваемых. Кроме того, власти ДНР сообщили, что зафиксировали «интенсивное» передвижение украинских войск в направлении Волноваха – Докучаевск. В связи с этим войска республики были подняты по тревоге.