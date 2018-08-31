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31августа
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сегодня, 21:38 1

Документы по реконструкции аэропорта Зеи направят в Генпрокуратуру РФ

Документы по реконструкции аэропорта Зеи направят в Генпрокуратуру РФ
Фото: пресс-служба областного правительства

Василий Орлов поручил министерству транспорта и строительства области подготовить необходимые документы в Генпрокуратуру России. В ходе рабочей поездки в Зейский район врио губернатора области провел выездное совещание на взлетно-посадочной полосе аэродрома.

Сейчас аэропорт Зеи не принимает самолеты, так как с 2015 года находится на реконструкции. Сдать объект подрядчик должен был в прошлом году, однако работы приостановились. В 2018 году акты о выполнении работ не предоставлялись.

При этом, по информации Росавиации, строители получили средства за выполненные работы в полном объеме. Кроме того им был переведен аванс более 290 миллионов рублей, но отработан не был.

«От диалога подрядчик уклоняется, – прокомментировал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин. – Поэтому сейчас по поручению врио губернатора мы подготовим соответствующие материалы и направим их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации».

Сейчас Росавиация рассматривает возможность частичного возобновления полетов в Зею. Принимать самолеты АН-2 может запасная полоса после некоторой реконструкции. На данный момент специалисты рассчитывают стоимость необходимых работ, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Зея #областная власть #строительство #транспорт


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Комментарии
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  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    44 минуты назад

    За 2018 акты о проделанной работе подрядчиком не предоставлялись . Бурные аплодисменты переходящие в авации всем участникам событий особенно Зеленину и другим надзорным органам! Так держать!

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