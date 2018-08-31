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Областные власти уверяют, что зейским стоматологам зарплату не снизят

Областные власти уверяют, что зейским стоматологам зарплату не снизят
Фото: amurobl.ru

Василий Орлов в рамках поездки в Зейский район встретился с работниками стоматологической поликлиники, которые решили уволиться,узнав о том, что их учреждение хотят объединить с Зейской больницей. Врио губернатора рассказал, что финансирование больницы увеличено и ситуация там улучшилась.

Стоматологи хотели уволиться из-за перспективы объединения поликлиники и центральной районной больницы. Последняя несколько лет находилась в кризисном состоянии. Но с начала 2018 года финансирование больницы было увеличено. Благодаря этому значительно снизилась кредиторская задолженность учреждения, увеличилась заработная плата сотрудников, а также на работу приняли порядка 30 сотрудников среднего и младшего медперсонала. Кроме того, только до конца 2018 года больница получит 200 миллионов рублей, чтобы эти средства пошли на улучшение качества медицинского обслуживания.

Финансирование Зейской больницы сейчас составляет порядка 58 миллионов в месяц из фонда ОМС. Поэтому опасения сотрудников стоматологии о снижении зарплаты и ухудшении оснащения беспочвены. Основной причиной присоединения стоматологии к больнице является расширение услуг обоих учреждений. Благодаря объединению стоматологическая поликлиника сможет организовать работу своих отделений в поселках района. Сейчас такой возможности нет.

«Нужно услышать доводы и понять, что все наши с вами усилия, в первую очередь, должны быть направлены на улучшение медицинского обслуживания амурчан. Нельзя быть здоровым только частично, например, иметь здоровыми только зубы. Это одна система, и медобслуживание должно быть одинаково хорошим как в кабинете зубного врача, так и в стационаре хирургии. К этому мы и стремимся», – подчеркнул Василий Орлов.

Стоит отметить, что, кроме Зеи, в таком «раздельном» режиме работают больница и стоматология только в Тынде. В остальных районах врачи всех направлений трудятся в одной организации. Около двух лет назад подобная ситуация была и в Константиновской больнице – учреждение находилось в кризисном состоянии, и объединение вызывало множество опасений у работников и пациентов. Но теперь это одно из лучших лечебных учреждений области. Объединение и выход из кризиса там проводил главврач, который сегодня работает в Зейской больнице, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#Зея #областная власть


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