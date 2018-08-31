В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора

Фото: www.nsk.aif.ru

В воскресенье, 26 августа, в Белогорске на ярмарке выходного дня произошел инцидент. Один из аграриев, желавший вести торговлю с автомобиля, отказался платить за уборку мусора. Он грубил женщине, собиравшей плату, оскорблял ее.

Всего с начала сезона 2018 года в Белогорске прошли 28 ярмарочных дней. Их участниками стали около 2 000 собственников личных подсобных хозяйств. Работа ярмарки регламентирована положением о порядке ее организации. Продукцию с приусадебных участков продают с 10:00 до 16:00 на автостоянке у здания администрации города. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции, 25 рублей за квадратный метр.

«В момент сбора платы за уборку мусора один из участников ярмарки из села Великокнязевка Белогорского района отказался вносить денежные средства, – рассказала специалист отдела потребительского рынка Марина Гусарь. – Выражался он в грубой форме, оскорблял меня с использованием нецензурной лексики. Свой отказ вносить деньги за уборку мусора он мотивировал тем, что в других населенных пунктах региона на ярмарках плата не взимается. Он выступил в качестве оратора, в результате чего к нему присоединились еще несколько продавцов. Несмотря на предоставленное постановление о работе ярмарки выходного дня в Белогорске, он продолжал грубить. Пришлось вызвать участкового полиции».

Спустя несколько часов продавец из Белогорского района все же внес средства за уборку мусора. Ситуацию прокомментировал глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Чтобы всем было понятно – мы ярмарку создавали для того, чтобы белогорцы, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию у себя на участках, могли ее излишки реализовывать, – подчеркнул он. – При этом места на ярмарке предоставляются бесплатно, продавцы никаких налогов с этой торговли не платят. Разрешили участвовать в ярмарке выходного дня и иногородним. Однако ситуация, когда приезжие из других районов возмущаются необходимостью оплатить услуги за уборку мусора и разговаривают с представителями администрации в хамском тоне недопустима. К слову, цена уборки одного места равна стоимости трех горьких перцев. Если подобная ситуация повторится, для начала иногородним будет запрещено реализовывать свою продукцию на ярмарке выходного дня Белогорска. Торговать будут только продавцы с белогорской пропиской, а иногородние для организации торговых мест могут обращаться в свои муниципалитеты. Если и этого будет недостаточно, я приму решение о закрытии ярмарки: на ней будет порядок или ее не будет вообще. Анархию я не потерплю».