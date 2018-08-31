Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:38 18

В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора

В Белогорске участник сельхозярмарки отказался платить за уборку мусора
Фото: www.nsk.aif.ru

В воскресенье, 26 августа, в Белогорске на ярмарке выходного дня произошел инцидент. Один из аграриев, желавший вести торговлю с автомобиля, отказался платить за уборку мусора. Он грубил женщине, собиравшей плату, оскорблял ее.

Всего с начала сезона 2018 года в Белогорске прошли 28 ярмарочных дней. Их участниками стали около 2 000 собственников личных подсобных хозяйств. Работа ярмарки регламентирована положением о порядке ее организации. Продукцию с приусадебных участков продают с 10:00 до 16:00 на автостоянке у здания администрации города. Места для торговли предоставляются бесплатно. Продавцам необходимо оплатить лишь услуги по уборке мусора после реализации продукции, 25 рублей за квадратный метр.

«В момент сбора платы за уборку мусора один из участников ярмарки из села Великокнязевка Белогорского района отказался вносить денежные средства, – рассказала специалист отдела потребительского рынка Марина Гусарь. – Выражался он в грубой форме, оскорблял меня с использованием нецензурной лексики. Свой отказ вносить деньги за уборку мусора он мотивировал тем, что в других населенных пунктах региона на ярмарках плата не взимается. Он выступил в качестве оратора, в результате чего к нему присоединились еще несколько продавцов. Несмотря на предоставленное постановление о работе ярмарки выходного дня в Белогорске, он продолжал грубить. Пришлось вызвать участкового полиции».

Спустя несколько часов продавец из Белогорского района все же внес средства за уборку мусора. Ситуацию прокомментировал глава Белогорска Станислав Мелюков.

«Чтобы всем было понятно – мы ярмарку создавали для того, чтобы белогорцы, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию у себя на участках, могли ее излишки реализовывать, – подчеркнул он. – При этом места на ярмарке предоставляются бесплатно, продавцы никаких налогов с этой торговли не платят. Разрешили участвовать в ярмарке выходного дня и иногородним. Однако ситуация, когда приезжие из других районов возмущаются необходимостью оплатить услуги за уборку мусора и разговаривают с представителями администрации в хамском тоне недопустима. К слову, цена уборки одного места равна стоимости трех горьких перцев. Если подобная ситуация повторится, для начала иногородним будет запрещено реализовывать свою продукцию на ярмарке выходного дня Белогорска. Торговать будут только продавцы с белогорской пропиской, а иногородние для организации торговых мест могут обращаться в свои муниципалитеты. Если и этого будет недостаточно, я приму решение о закрытии ярмарки: на ней будет порядок или ее не будет вообще. Анархию я не потерплю».

Просмотров всего: 606

#Администрация Белогорска #Белогорск #происшествия #сельское хозяйство #торговля


В России и мире 1

Священника подозревают в изнасиловании ребенка
Общество 7

В 2018 году экспорт сои из Приамурья почти удвоился
Общество 2

В Тамбовский район привезли 70 племенных голштинов
Происшествия 4

Почти 12 лет лишения свободы получила амурчанка за регулярный сбыт героина
Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    поборы должны идти только через кассовый аппарат

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    участниками стали около 2 000 x 25

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    участниками стали около 2 000 x 25

  • Пещеход

    Пещеход
    2 часа назад

    где он интересно нашел цену трех горьких перцев? машина не 1 кв.м. занимает, а примерно 6. А это уже не три горьких перца

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    банбан

    участниками стали около 2 000 x 25



    с начала сезона.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Селюк, что с него взять

  • банбан

    банбан
    1 час назад

    50тр минимум за 28 дней мимо кассы

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    интересно а без этих денег площадь не убиралась?

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    звучит интересно-не пущу-запрещу-маленький наполеончик

  • v77

    v77
    1 час назад

    Нормально, по-волевому сказал! Торговать купца не за ярмо тянут, сам едет. Мелюков - настоящий хозяйственник!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Пещеход

    где он интересно нашел цену трех горьких перцев? машина не 1 кв.м. занимает, а примерно 6. А это уже не три горьких перца



    Там, в тексте, для дураков написано - 25 руб за одно место. 3 перца = 30 рублей.

    Это образное сравнение для понимания, что аренда торгового места на ярмарке выходного дня практически ничего не стоит. Машиноместо - 15 горьких перцев...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    банбан

    50тр минимум за 28 дней мимо кассы



    Каждому выдаётся приходник предприятия по уборке мусора. Все деньги в кассу предприятия

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Братеев1

    интересно а без этих денег площадь не убиралась?



    Убиоается, конечно. Только с ярмаркой чаще и мусора а разы больше. Нужны фотки того, что остается после ярмарки?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Братеев1

    звучит интересно-не пущу-запрещу-маленький наполеончик



    Правила надо соблюдать....это у вас в лдпрне бардак (блин, даже концерт Ростова организовать не можете)

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Хммм.

    Для дураков-25 руб. за место.

    Для тех,кто умеет хотя бы читать-25 руб. за метр квадратный.

  • aeroplan

    aeroplan
    42 минуты назад

    Хммм... Как понимаете ни к Едру,ни,тем более,к ее филиалу фриковой ЛДПРе,любви не питаю,но вот что интересно: как только появляются новости из Белогорска(не важно плохие или хорошие) трушеобразные юзеры начинают бурно эякулировать. Чо так? Ну,просто любопытно.Может это любоффь?

  • Братеев1

    Братеев1
    38 минут назад

    самые прикольные новости из Белогорска

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    24 минуты назад

    Зато новости)))

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь