Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:55 1

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: программа Teen Time

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске»: программа Teen Time

В утреннем эфире в субботу, 1 сентября, на радио «Эхо Москвы в Благовещенске» выйдет выпуск программы Teen Time, первый выпускной в «Школе РОСТА». Ведущие – Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью вы можете наблюдать в Инстаграм благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

Просмотров всего: 145

#СМИ


Общество 9

Благовещенский журналист Антон Сильвоник приглашен на Первый канал
Общество 8

Дорожные камеры начнут регистрировать отсутствие полиса ОСАГО: обзор прессы
Общество

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: фестиваль «Мотоэволюция–2018»

Общество 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: об открытии выставки «Искусство важнее школы»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь