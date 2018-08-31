Благовещенский журналист Антон Сильвоник приглашен на Первый канал

Амурский журналист, бывший корреспондент «Альфа-канала», Антон Сильвоник возглавил Дальневосточное бюро Первого канала. К новым обязанностям он приступает с 3 сентября. Амурчанин уже приехал в Хабаровск и познакомился с будущим местом работы.

Антон Сильвоник родился и вырос в Зейском районе Амурской области. Профессии журналиста учился в Амурском госуниверситете. На «Альфа-канале» он начал работать еще студентом и после получения диплома остался в телекомпании. В 2016 году стал корреспондентом ГТРК «Амур».

Новую работу Антон Сильвоник сам не искал. «Никуда не собирался. Мне позвонили из дирекции информационного вещания канала и пригласили на стажировку. Летал на стажировку в Останкино, и по ее результатам мне предложили работу», – рассказал журналист.

Антон уже побывал на новом месте работы в Хабаровске, его семья также переехала в столицу Дальнего Востока. С понедельника, 3 сентября, он выходит на новое место работы. В его обязанности будет входить разработка тем, съемка сюжетов, продюсирование. Работу корреспондента на новой должности он не бросит.

За годы работы на «Альфа-канале» больше всего Антону запомнился репортаж об освобождении узбекских гастарбайтеров, которые оказались фактически в рабстве. Пятерых граждан Узбекистана удерживали насильно, отобрали паспорта и принуждали работать на автомойке.

Телекомпания «Альфа-канал» и редакция ИА «Амур.инфо» желают Антону успехов на новом месте.