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31августа
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сегодня, 18:40 9

Благовещенский журналист Антон Сильвоник приглашен на Первый канал

Благовещенский журналист Антон Сильвоник приглашен на Первый канал

Амурский журналист, бывший корреспондент «Альфа-канала», Антон Сильвоник возглавил Дальневосточное бюро Первого канала. К новым обязанностям он приступает с 3 сентября. Амурчанин уже приехал в Хабаровск и познакомился с будущим местом работы.

Антон Сильвоник родился и вырос в Зейском районе Амурской области. Профессии журналиста учился в Амурском госуниверситете. На «Альфа-канале» он начал работать еще студентом и после получения диплома остался в телекомпании. В 2016 году стал корреспондентом ГТРК «Амур».

Новую работу Антон Сильвоник сам не искал. «Никуда не собирался. Мне позвонили из дирекции информационного вещания канала и пригласили на стажировку. Летал на стажировку в Останкино, и по ее результатам мне предложили работу», – рассказал журналист.

Антон уже побывал на новом месте работы в Хабаровске, его семья также переехала в столицу Дальнего Востока. С понедельника, 3 сентября, он выходит на новое место работы. В его обязанности будет входить разработка тем, съемка сюжетов, продюсирование. Работу корреспондента на новой должности он не бросит.

За годы работы на «Альфа-канале» больше всего Антону запомнился репортаж об освобождении узбекских гастарбайтеров, которые оказались фактически в рабстве. Пятерых граждан Узбекистана удерживали насильно, отобрали паспорта и принуждали работать на автомойке.

Телекомпания «Альфа-канал» и редакция ИА «Амур.инфо» желают Антону успехов на новом месте.

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Молодца! Удачи!

  • Ласковая

    Ласковая
    1 час назад

    Круто!!! Поздравляю!!!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Молодец!!! Отличался от всех эмоциональностью, заинтересованностью, обаянеием.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Молодец, главное это возможность свалить из бесперспективной Амурки и начать новую жизнь! Удачи ему в смелых начинаниях!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    Новая работа, хорошо. Перспектива. Планы. Творческий рост. Хабаровск, плохо, городок грязный, с отравленной китайцами водой в Амуре. Стратегически расположен ужасно не выгодно. Не город, а кишлак какой-то. Желаю побыстрее выбраться оттуда, в настоящий город.

  • aeroplan

    aeroplan
    1 час назад

    То,что чувак профессионально растет-это хорошо.А то,что на Первый канал ушел-это как? Хорошо или плохо? Гордиться нужно? Скорее стыдиться...

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    красавчиг!

  • krasnova

    krasnova
    42 минуты назад

    Наталья Гончарова работает на Гтрк-сочи. Ведет новости. Включили тв и глазам своим не поверил, думали не в Сочи, а а Благовещенске тв включили. Стройная такая вся, климат на пользу пошел

  • СлоноКот

    СлоноКот
    9 минут назад

    Главное теперь черные носки к кросам не надевать и брючки подлиннее купить.

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