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сегодня, 17:18 1

Священника подозревают в изнасиловании ребенка

Священника подозревают в изнасиловании ребенка
Фото: glavny.tv

В селе Черемное Павловского района задержали священника. Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», – рассказал сотрудник полиции Павловского района.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как девочка не достигла 14-летнего возраста.

Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев. По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х после окончания школы Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога. Священнический сан он принял в декабре 1995 года.

27 июля сообщалось о подмосковном священнике из Николо-Угрешского монастыря, который признался в убийстве жены, совершенном из-за ее желания развестись. Мужчина вывез женщину в лес и нанес ей около 10 ножевых ранений. Перед убийством супруга батюшки успела отправить матери сообщение о странном поведении мужа, сообщает «Лента.ру».

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#дети #криминал #происшествия


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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    20 минут назад

    Сжечь к чертям!

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