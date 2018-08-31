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В Благовещенске собираются увековечить память знаменитого советского врача

В Благовещенске собираются увековечить память знаменитого советского врача

Известный хирург с мировым именем жил в Благовещенске. Сергей Колесников, человек, который в годы Второй мировой войны остановил эпидемию холеры, один из основоположников отечественной кардиохирургии, детство провел в столице Приамурья. Об этом забытом историческом факте напомнила автор игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

Она же предложила установить мемориальную доску на здании гимназии, в которой учился знаменитый врач. Вполне возможно, вскоре на фасаде благовещенской гимназии № 1 установят еще одну памятную доску – известному кардиохирургу Сергею Колесникову. Где ее разместить, сейчас обсуждают директор гимназии Галина Крицкая и Яна Стародуб-Афанасьева – кстати, сама выпускница этого учебного заведения.

Именно Яна узнала, что детство Сергея Алексеевича прошло в Благовещенске. Совсем маленьким родители привезли его в Благовещенск – это было в 1903 году. Здесь он учился в гимназии, затем окончил реальное училище. Оценки в аттестате и свидетельстве – только «хорошо» и «отлично». Работал в Амурском речном пароходстве. А в 1922 году поступил во 2-й Московский университет. С тех пор началась медицинская карьера Сергея Алексеевича Колесникова.

«Он стал одним из основоположников школы кардиологов и кардиохирургов, хирургии врожденных и приобретенных пороков сердца, одним из организаторов здравоохранения в СССР, был председателем Красного Креста Советского Союза и по факту главным санитарным врачом страны», – рассказывает инициатор установки памятной доски, автор игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

Его заслуги в отечественной медицине трудно переоценить. В 1938 году – замнаркома здравоохранения, в 1941-м – инициатор создания академии медицинских наук, назначен председателем исполкома Союза Обществ Красного Креста, в 1942-м под Сталинградом установил мировой рекорд: вместе с ученым-микробиологом Зинаидой Ермольевой они остановили эпидемию холеры. В 1947-м после работы в комиссии по расследованию Катынского расстрела Сергей Алексеевич был арестован и осужден, а в 1954-м – оправдан. Он вернулся и продолжил работу: занимался хирургией сердца.

Перечислять достижения Сергея Колесникова можно много и долго. Среди многочисленных его учеников – Ярослав Петрович Кулик, основоположник кардиохирургии в Приамурье, проработавший в Благовещенске 20 лет.

«И когда ребенок, который обучатся в этой гимназии, вдруг узнает, что в этом же кабинете, может быть, на этом же месте сидел вот такой человек, такого уровня, и узнает, кем он стал. Вот та фраза, которую я всегда, как лекало, повторяю, и это лекало моей игры – важно, где ты, важно, кто ты. Дети, которые проходят по улицам города и впитывают эти факты – самые-самые выдающиеся о людях и событиях, которые прославили наш город на всю страну и весь мир, – они понимают, что не нужно уезжать из маленького города просто ради того, чтобы уехать. Можно стать большим человеком, находясь здесь, будучи родом отсюда», – говорит Яна Стародуб-Афанасьева.

Сведения о Сергее Колесникове автор уже включила в очередной выпуск проекта «Самый-самый Благовещенск», презентация которого состоится в сентябре. А идею установления памятной доски на здании поддержало руководство гимназии № 1.

«Дети разработают лекции, пойдут по всем классам, подготовят презентацию, расскажут об этом замечательном человеке, потому что таких людей немного, а тем более тех, которые проживали в Благовещенске, да еще и учились когда-то в стенах нашего образовательного учреждения. Это очень значимо, с этого и начинается знакомство с малой родиной», – уверена директор гимназии № 1 Галина Крицкая.

Финал проекта «Самый-самый Благовещенск» состоится в мае 2019 года. Организаторы надеются, что к этому времени многие благовещенцы узнают, где расположена мемориальная доска Сергею Колесникову – великому врачу, который жил и учился на амурской земле.

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#история #культура #память


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Комментарии
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  • Порфирий Петрович

    Порфирий Петрович
    20 минут назад

    Непонятно!

    Здание гимназии (что на фото) построено в 1965 или 1967 году (не помню точно). Как там мог учиться Колесников?

    Скорее, он учился в мужской гимназии (ныне здание педуниверситета). В то время это была единственная мужская гимназия в Благовещенске.

    А вообще здание педуниверситета можно завесить большим количеством памятных досок в честь знаменитых выпускников мужской гимназии города Благовещенска.

    Например, архиепископ Филарет (Вознесенский), глава Русской Зарубежной Православной Церкви. Ровесник Колесникова. С родителями в начале 20-хгодов уехали в Харбин. Достиг такого высокого положения.

    И ещё много было знаменитых людей - благовещенцев. Поищите их.

    Кстати, там же и в те же годы учился ещё один ученичок - основатель единственной в мире русской фашистской партии. Было, было...

  • OT

    OT
    11 минут назад

    А что ныне ценность м примером является для морально-нравственных начал? Я думаю нужен памятник двуглавому символу эпохи - Путин и Чубайс.

    Вообразите огромное сооружение изображающее РУБЛЬ и на нем двуглавый барельеф Чубайса и Путина ......

  • Алиса65

    Алиса65
    9 минут назад

    Традиция России - старые памятники сносим, новые ставим, а на операцию ребёнку собираем всем миром..., иногда не успеваем собрать, как было с дочерью моих знакомых.

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