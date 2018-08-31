Благовещенский водозабор «Северный» в три раза снизил содержание железа в воде

Качество воды на Северном водозаборе должно стать лучше. В результате проведенной модернизации в ней в три раза сократилось содержание железа. Для этого «Амурские коммунальные системы» оснастили водозабор реагентным хозяйством и заменили фильтрующий материал.

Ранее на водозаборе «Северный» вода была с высоким содержанием железа, что не соответствовало СанПиНу. Его переизбыток небезопасен для здоровья людей. Два года лаборанты водозабора подбирали реагенты, чтобы с их помощью улучшить качество воды, и вычисляли необходимую дозировку.

«Сооружения справлялись, скорые фильтры убирали железо. Оно выпадало в камеры аэрации, они чистились. Но какое-то время назад появилась проблема. Поэтому было принято решение о введении упрощенной обработки воды реагентного хозяйства», – пояснил начальник водозабора «Северный» Алексей Ермаков.

Воду на «Северном» берут из Зеи на глубине почти 19 метров. Преодолевая две станции подъема, она подвергалась окислению хлором, обогащалась кислородом, через фильтры текла в резервуары чистой воды и только потом поступала в городские сети, а оттуда – в дома благовещенцев. Чтобы усилить систему очистки, на «Северном» провели модернизацию – установили новое оборудование.

Емкости с оксид хлоридом алюминия установили в октябре 2017 года. В работу запустили в начале 2018-го. Благодаря добавлению вещества в воду в ней сокращается количество железа, уходит мутность и улучшается цветность.

Резервуары находятся на первом этаже станции обезжелезивания. Перед добавлением в воду реагент почти в десять раз разбавляют. Эффективность очистки видна на пробах. В результате проведенных работ от первоначального показателя уровень железа упал в три раза.

Реагентное хозяйство обошлось «Амурским коммунальным системам» в полтора миллиона рублей. Еще два с половиной миллиона ушло на замену фильтрующего материала. «Северный» построили в Благовещенске 26 лет назад. Он снабжает водой почти полгорода.

«В лаборатории нам показали воду, которая соответствует всем СанПиНовским нормам. Теперь важно другое. Важно не только набрать воды, привести ее в соответствие с нормами, но важно, чтобы она дошла до потребителей в таком же состоянии. Мы реально понимаем: для того чтобы дома открыть кран и получить воду, которую можно пить, нужно учесть не только водозабор, но и много других факторов. Вода может заходить в дом и набирать негативные факторы. Это уже зависит от того, как содержится дом, как работает управляющая компания, как жильцы дома делают всё для того, чтобы соответствовали нормам те ремонтные работы, которые они сами инициируют», – сказала мэр города Валентина Калита.

Проведенная модернизация – одно из крупных преобразований на водозаборе. Ранее на «Северном» отказались от жидкого хлора. Теперь обеззараживание проводят на основе соли. Ежедневно водозабор дает благовещенцам 30 тысяч кубометров воды.