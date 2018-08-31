Милонов требует закрыть секс-шопы

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил полностью запретить деятельность магазинов интимных товаров в России. Также он предложил приравнять интим-товары к лекарствам.

«Магазины интимных товаров – это для больных людей, для маньяков, для "чикатил"», – сказал депутат.

Так же Милонов предлагает приравнять интим-товары к лекарствам и продавать их только по рецепту врача.

Ранее депутат осудил жителей и гостей столицы, занимающихся сексом в парке «Зарядье». Милонов назвал их енотами и гопниками, а также отметил, что территория была создана для отдыха людей, а не для тех, кто хочет решить свои личные интимные вопросы, сообщает «Известия».