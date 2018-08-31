Амурскую сою и соевое масло экспортируют в пять стран

Фото: agri-news.ru

В министерстве сельского хозяйства Амурской области рассказали об экспорте амурской сои. Бобовые и соевое масло из Приамурья закупают пять стран. Основным экспортером является Китайская Народная Республика.

По итогам прошлого, 2017 года, в Китай поставлено 89 % всей амурской экспортируемой сои – 233 тысячи тонн из 262 тысяч тонн. «Кроме Китая, соя экспортировалась в США – 2,22 тысячи тонн, Казахстан – 0,75 тысячи тонн; Республику Корея – 0,2 тысячи тонн и Монголию – 0,02 тысячи тонн. Сумма экспорта сои всего составила 76,6 миллиона долларов США», – рассказала информагентству «Амур.инфо» начальник отдела развития продовольственных рынков министерства сельского хозяйства Амурской области Елена Емельянова.

За первое полугодие 2018 года экспорт сои составил 251,6 тысячи тонн. Основной получатель – это по-прежнему КНР.

Амурская область экспортирует также соевое масло. Объем экспорта в 2017 году составил 23,46 тысячи тонн. Из них КНР получила 23,44 тысячи тонн, Белоруссия – 0,02 тысячи тонн. За первое полугодие 2018 года экспортировано 19 тысяч тонн.

«Переработку сои и экспорт масла в области осуществляют три перерабатывающих предприятия, а три года назад работал один завод. В ближайшие год-два будут введены новые мощности маслоэкстракционного завода по переработке сои – ООО "Красная звезда". Произведенная продукция также будет экспортироваться в Китайскую Народную Республику», – сообщила Елена Леонидовна.

Как отметили в региональном минсельхозе, в настоящее время ввоз из России в Китай соевых шротов и комбикормовой группы запрещен.