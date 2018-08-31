В отдельных районах Амурской области будут властвовать ливни с грозами и ветер

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Со 2 по 7 сентября в отдельных районах Амурской области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду. В Благовещенске осадков и усиления ветра не ожидается.

В связи с этим увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падение ветвей деревьев, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, получение ушибов и травм населением. Сильные дожди, сильные ливни с грозами могут вызвать повышение уровней во всех реках.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска предупреждает, что в дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей. Особое внимание стоит уделить детям. Необходимо взять их под особый контроль и не оставлять без присмотра.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам. Не следует стоять под балконами.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети, необходимо немедленно обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Запрещается во время грозы разговаривать по сотовому телефону – он «содействует» молниям. Радиоволны – основа мобильной связи – притягивают разряды.

Необходимо также: исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, обеспечить его надёжное крепление.

Находясь на улице, гражданам надо избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112.