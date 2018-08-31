С 31 августа Благовещенским таможенным постом руководит Виктор Сабурин

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В пятницу, 31 августа, к исполнению обязанностей начальника Благовещенского таможенного поста Благовещенской таможни приступил подполковник таможенной службы Виктор Сабурин. Ранее он руководил таможенным постом морского порта Владивосток.

Новый начальник Виктор Сабурин родился 8 марта 1978 года в поселке Бурхала Магаданской области. Имеет два высших образования. Окончил Северный международный университет и Российскую таможенную академию.

Службу в таможенных органах Виктор Сабурин начал в 2000 году с должности инспектора отдела таможенных платежей Магаданской таможни. Занимал руководящие должности в Магаданской таможне – был начальником отделения таможенной статистики и анализа, начальником организационно-аналитического отделения. С 2012 по 2017 год исполнял обязанности начальника таможенного поста морского порта Магадан, с 2017 года занимал должность начальника таможенного поста морского порта Владивосток.

Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы Российской Федерации», медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» II и III степеней, имеет благодарность Федеральной таможенной службы. Женат, воспитывает двоих детей, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», прежний начальник Благовещенского таможенного поста Константин Бромберг перешел на работу в другой регион. Он возглавил Холмский таможенный пост Сахалинской таможни. К новым обязанностям Бромберг приступил 28 августа.