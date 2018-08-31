В Тамбовский район привезли 70 племенных голштинов

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В Тамбовский район прибыли племенные нетели из Владимирской области. 70 животных голштинской черно-пестрой породы встретили на агрофирме «Партизан» – племенном репродукторе со специализацией на разведении голштинов.

В пути нетели, которых везли спецтранспортом под присмотром специалистов, провели 10 суток. Дорогу животные перенесли хорошо, сообщает управление ветеринарии Амурской области. В амурском хозяйстве их уже осмотрел ветеринар, все нетели клинически здоровы и поставлены на карантин.

На сегодняшний день в «Партизане» насчитывается 1 539 животных голштинской черно-пестрой породы. Из них 602 коровы. Для улучшения породных и продуктивных качеств хозяйство уже не в первый раз завозит племенной скот из других регионов. В 2017 году, например, поголовье амурского хозяйства пополнили 40 нетелей из Красноярского края.

«Голштины – самая молочная порода в мире. У голштинских коров хорошо выражены молочные формы, кроме того, животные этой породы отличаются отменным здоровьем, они быстро приспосабливаются к разным погодным условиям и климату», – рассказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.